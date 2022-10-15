تضمن 3 بنود.. الطائي يقدم احتجاجا رسميا ضد الهلال

كشفت صحيفة "عكاظ" أن إدارة نادي الطائي قررت التقدم باحتجاج رسمي عقب المواجهة التي جمعته بنظيره الهلال، يوم السبت، في الدوري السعودي للمحترفين.

وأوضحت الصحيفة أن الاحتجاج جاء "نظراً لارتداء لاعبين من نادي الهلال الرقم (9) في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، إضافة إلى أن أطقم فريق الهلال غير رسمية ولا تحمل شعار رابطة دوري المحترفين".

كما أن نادي الطائي دوّن في احتجاجه أيضًا تأخر المباراة أمام الهلال، وفقاً لما ذكرته صحيفة الرياضية.

وظهر بالفعل إيغالو لاعب الهلال وهو يرتدي رقم (9)، بالإضافة إلى كاريلو الذي ارتدى أيضا نفس الرقم، ولكن أوضح العديد من مشجعي الزعيم أن هناك رقما سقط من على قميص إيغالو خلال مجريات المباراة.

وكانت تقارير قد كشفت عن الأسباب التي أدت إلى ارتداء لاعبي نادي الهلال السعودي الأطقم ذات الألوان السوداء في مواجهة الطائي عوضا عن القميص البنفسجي، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، بدوري روشن السعودي.

وقالت التقارير إن "المباراة تأخر انطلاقها لمدة 4 دقائق بسبب رفض المراقب الفني للمباراة لعب الهلال بالطقم البنفسجي، لذا اضطر الفريق للعب بطقم التمرين الأسود وتمت طباعة الأرقام قبل المباراة بدقائق".

كما أشار الإعلامي الرياضي خالد الحصان إلى أن "حكم المباراة رفض لعب الهلال بالطقم البنفسجي بسبب تشابه الألوان مع نادي الطائي، واضطر الهلال للعب بطقم الإحماء".