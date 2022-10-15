تضمن 3 بنود.. الطائي يقدم احتجاجا رسميا ضد الهلال
كشفت صحيفة "عكاظ" أن إدارة نادي الطائي قررت التقدم باحتجاج رسمي عقب المواجهة التي جمعته بنظيره الهلال، يوم السبت، في الدوري السعودي للمحترفين.
وأوضحت الصحيفة أن الاحتجاج جاء "نظراً لارتداء لاعبين من نادي الهلال الرقم (9) في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، إضافة إلى أن أطقم فريق الهلال غير رسمية ولا تحمل شعار رابطة دوري المحترفين".
كما أن نادي الطائي دوّن في احتجاجه أيضًا تأخر المباراة أمام الهلال، وفقاً لما ذكرته صحيفة الرياضية.
وظهر بالفعل إيغالو لاعب الهلال وهو يرتدي رقم (9)، بالإضافة إلى كاريلو الذي ارتدى أيضا نفس الرقم، ولكن أوضح العديد من مشجعي الزعيم أن هناك رقما سقط من على قميص إيغالو خلال مجريات المباراة.
وكانت تقارير قد كشفت عن الأسباب التي أدت إلى ارتداء لاعبي نادي الهلال السعودي الأطقم ذات الألوان السوداء في مواجهة الطائي عوضا عن القميص البنفسجي، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، بدوري روشن السعودي.
وقالت التقارير إن "المباراة تأخر انطلاقها لمدة 4 دقائق بسبب رفض المراقب الفني للمباراة لعب الهلال بالطقم البنفسجي، لذا اضطر الفريق للعب بطقم التمرين الأسود وتمت طباعة الأرقام قبل المباراة بدقائق".
كما أشار الإعلامي الرياضي خالد الحصان إلى أن "حكم المباراة رفض لعب الهلال بالطقم البنفسجي بسبب تشابه الألوان مع نادي الطائي، واضطر الهلال للعب بطقم الإحماء".
سجل المدافع علي البليهي هدفا في الوقت بدل الضائع ليعيد الهلال حامل اللقب إلى الطريق الصحيح بالفوز 3-2 على الطائي في مباراة مثيرة بالدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، اليوم السبت.
وتقدم الهلال بهدف عن طريق أوديون إيجالو في الدقيقة 39، وأضاف البرازيلي ميشيل ديلغادو الهدف الثاني بعد الاستراحة بخمس دقائق.
لكن الطائي قلص الفارق بواسطة جي مبينزا في الدقيقة 57، قبل أن يدرك الجزائري أمير سعيود التعادل بعد سبع دقائق أخرى.
وبدا أن الهلال سيبقى دون فوز للمباراة الرابعة على التوالي، لكن البليهي استغل ركلة ركنية وسجل من مدى قريب هدف الانتصار الثمين.
وتقدم الهلال إلى المركز الثاني برصيد 17 نقطة من ثماني مباريات، بينما تراجع الطائي إلى المركز الخامس برصيد 15 نقطة.
ويتصدر الشباب الدوري برصيد 19 نقطة من سبع مباريات.
وبدأ الهلال المباراة عازما على إيقاف سلسلة نتائج سيئة، حيث حصد نقطتين فقط من آخر ثلاث مباريات وسط ضغوط على المدرب رامون دياز، لكنه انتظر قرب نهاية الشوط الأول حتى يهز الشباك.
وتلقى ميشيل تمريرة طويلة واستقبلها بمهارة ثم مرر كرة أرضية حولها المهاجم النيجيري إيغالو بسهولة إلى هدف من مدى قريب.
وبعد الاستراحة تكفل ميشيل بنفسه بمهمة هز الشباك من مدى قريب عقب عرضية متقنة من الجانب الأيمن.
وبطريقة مماثلة قلص الطائي الفارق بواسطة مبينزا، قبل أن يبدأ سعيود هجمة ويستغل إخفاق البليهي في تشتيت الكرة ليدرك التعادل.
وأصلح البليهي الخطأ واستغل ارتباكا داخل منطقة الجزاء وخطف هدف الفوز من مدى قريب، قبل أن يحتفل بالذهاب إلى شاشة حكم الفيديو المساعد ويقبّلها وسط ضحك زملائه.