إعلامية لبنانية تعتدي على زميلتها في عزاء وتتوعدها بـ"العقاب"

اعتدت الإعلامية اللبنانية مريم البسام على مواطنتها الإعلامية ديما صادق بالألفاظ خلال عزاء بمنطقة فردان في لبنان حضرته الاثنتان.

وكشفت وسائل إعلام محلية تفاصيل الواقعة، لافتة إلى أنه أثناء تواجد ديما صادق لتقديم واجب العزاء تفاجأت بريم البسام أمامها، حيث كالت لها الشتائم والإهانات بصوت مرتفع أمام جميع الحاضرين؛ ما تسبب في حالة فوضى بمجلس العزاء، ودعا أسرة المتوفَّى للتدخل ومنع "البسام" من الاعتداء، مطالبين إياها بالتوقف عن هذه الأفعال التي لا تصح أن تحدث في مثل هذه المناسبة.

ورفضت البسام التوقف عن كيل الشتائم لديما صادق، لترد عليها صادق قائلة: "لا يصح ما تفعلينه.. احترمي الميت والعزاء"، إلا أنّ ذلك زاد من غضب مريم وجعلها تتوعد ديما بالعقاب، على حد قولها.

واضطرت أسرة المتوفَّى لإبعاد مريم البسام عن العزاء حتى تنتهي حالة الهرج التي عمَّت المكان، إلا أن البسام ورغم خروجها من العزاء، ظلت منتظرة بجواره حتى تخرج ديما صادق للاشتباك معها.

وطلبت أسرة المتوفَّى من ديما صادق عدم مغادرة العزاء حتى تنصرف البسام من أمام المجلس، منعًا لحدوث أي مشكلة.

من جانبها، أكدت ديما صادق صحة الواقعة، رافضة التعليق عليها، مشيرة إلا أنه في حال تكرارها ستتوجه للقضاء.