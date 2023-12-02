الشرطي المدان بقتل جورج فلويد "طُعن 22 مرة" داخل السجن

تعرض الشرطي ديريك شوفين، المدان بتهمة قتل الأمريكي الأسود جورج فلويد والذي تسبب مقتله بموجة احتجاج واسعة مناهضة للعنصرية في الولايات المتحدة، للطعن أكثر من 20 مرة بسكين على يد نزيل آخر في سجن، حسبما أعلن ممثلو ادعاء أمريكيون، الجمعة، مع إعلان اتهامات بالشروع في القتل.

في 25 أيار/مايو 2020، قضى الأمريكي الأسود جورج فلويد الذي كان يبلغ من العمر 46 عامًا اختناقًا في "مينيابوليس" بعدما ضغط الشرطي الأبيض بركبته حوالى 10 دقائق على عنقه غير آبه بتدخل المارة المصدومين.

وقال المشتبه بطعنه شوفين في السجن، جون تورسكاك (52 عامًا) للمحققين إن تاريخ هجومه، في يوم التسوّق الأمريكي الشهير "الجمعة السوداء"، كان يهدف إلى استحضار حركة "حياة السود مهمة"، بحسب الشكوى الجنائية.

وبحسب الشكوى "أخبر تورسكاك ضباط السجن أنه كان سيقتل (شوفين) حال لم يقوموا بالاستجابة بهذه السرعة".

وقال مكتب المدعي العام الأمريكي في توسون إنه وجه تهما لتورسكاك بمحاولة القتل، والاعتداء بقصد ارتكاب جريمة قتل، والاعتداء بسلاح خطير، والاعتداء الذي أدى إلى إصابة جسدية خطيرة.

وأكد المكتب في بيان: "قام تورسكاك بطعن نزيل آخر (..) أدين في وقت سابق بجرائم فدرالية في منطقة اخرى، بنحو 22 مرة بسكين بدائي".

ولم تتوافر معلومات حول حالة شوفين الصحية.

وأدان قضاء مينيسوتا "شوفينط بتهمة القتل بعد محاكمة كانت محط اهتمام، العام 2021، وحكم عليه بالسجن 22 عامًا ونصف عام.

ورفضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، الشهر الماضي، استئنافًا قدمه "شوفين" ضد هذه الإدانة.