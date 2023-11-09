كيف تساعدك "اليوغا" في الحصول على نوم أفضل؟
يعد النوم أحد أهم العوامل المعززة لصحتنا، ويلعب الحصول على قسط كاف من النوم دورًا كبيرًا في كيفية أدائنا على أساس يومي.
ومن المعروف أن رياضة اليوغا تريح الجسم والعقل، وتحسن من طريقة التنفس وتقلل من الإجهاد.
ووفقًا لموقع "eat this"، أثبت العديد من الدراسات التي أجريت أن اليوغا فعالة في تحسين النوم، خاصة بين الأشخاص الذين يعانون الأرق.
ويؤكد دورسي ستانديش، عالم الأعصاب وخبير في الصحة ومدرس يوغا معتمد، أنّ ممارسة اليوغا في أي وقت من اليوم مفيدة وتعد طريقة فعالة لعلاج الأرق وتحسين نوعية النوم.
ويعتبر الوقت الذي يسبق نومنا، هو الوقت الأنسب لممارسة اليوغا وتمارين التمدد أو أي نوع من أنشطة الاسترخاء، بما في ذلك اليوغا التصالحية والتنفس العميق، اللذان يعملان على تحفيز راحة الجهاز السمبتاوي، ما يساعد على الاسترخاء والنوم بشكل أفضل.
أفضل وضعيات اليوغا للحصول على نوم أفضل
ويوصي ستانديش بتنفيذ أوضاع مهدئة، مثل: طيات الجلوس للأمام، وتمديد الورك، ووضعية الطفل، وتمديد أوتار الركبة، والتقلبات المتكئة في روتين اليوغا قبل النوم. ويشرح: "كل هذه الوضعيات تحفز الفرع السمبتاوي ("الراحة والهضم") من الجهاز العصبي اللاإرادي وتعزز التركيز الداخلي المهدئ".
وتابع: "إذا كنت تستخدم جهازًا إلكترونيًّا لإرشادك خلال كل وضعية، فتأكد من خفض الضوء الأزرق والتوقف عن استخدامه بعد الانتهاء من ممارسة اليوغا للحفاظ على "حالة استرخاء خالية من المشوشات للذهاب إلى النوم".