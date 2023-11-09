كيف تساعدك "اليوغا" في الحصول على نوم أفضل؟

يعد النوم أحد أهم العوامل المعززة لصحتنا، ويلعب الحصول على قسط كاف من النوم دورًا كبيرًا في كيفية أدائنا على أساس يومي.

ومن المعروف أن رياضة اليوغا تريح الجسم والعقل، وتحسن من طريقة التنفس وتقلل من الإجهاد.

ووفقًا لموقع "eat this"، أثبت العديد من الدراسات التي أجريت أن اليوغا فعالة في تحسين النوم، خاصة بين الأشخاص الذين يعانون الأرق.