ولاية الجسد: مستشفيات مصرية تمتنع عن إجراء جراحات للنساء من دون موافقة أزواجهن

تقول "منال" لـ"إرم نيوز": (طالبت بإخفاء هويتها وعدم ذكر اسمها بالكامل خوفًا من زوجها) إنها تزوجت في سن 16 سنة من ابن خالتها، لم تكن تعي وقتها معنى الحياة الزوجية ولا مسؤولياتها، ولم تكن قادرة على الوقوف في وجه عائلتها ورفض الزيجة، احترامًا لعادات وتقاليد المجتمع الريفي الذي تعيش فيه.

منذ يومهما الأول، حلم الزوج بإنجاب ذكر يحمل اسمه واسم عائلته، وتقول: "دي أفكارنا منذ قديم الأزل.. الكل عايز يخلف أولاد"، حاولت "منال" تحقيق حلم الزوج أربع مرات خلال عشر سنوات، لكنهما في كل مرة رزقا بفتاة، تدهورت حالتها الصحية عقب الولادة الأخيرة، الأمر الذي جعل الأطباء ينصحون بإجراء عملية.

أخبرها الأطباء أن أي محاولة إنجاب أخرى قد تودي بحياتها، ولابد من منع الإنجاب نهائيًا عبر عملية جراحية، وأن أي وسيلة أخرى لمنع الحمل لن تكون مجدية، وفي مواجهة الزوج بذلك رفض متمسكًا بضرورة الإنجاب مرة أخرى، ومع إلحاح الزوجة اعتدى عليها بالضرب مرارًا.

بررت المستشفيات رفض إجراء الجراحة من دون حضور الزوج، بأحقيته في الموافقة أو رفض قرار الزوجة بعدم الإنجاب، رغم أن ذلك غير قانوني، وبعد الاعتداء الأخير، وفشل محاولاتها إجراء الجراحة، تركت "منال" منزل الزوجية، وطلبت الطلاق حفاظًا على حياتها.

تدخلت أسرتها ووسطاء للصلح، وساومها زوجها بالعودة إلى بيت الزوجية والتصالح مقابل موافقته على إجراء الجراحة: "مضطرة أرجع وأعيش معاه غصب عني، عشان بس أقدر أعمل العملية وأنقذ حياتي"، عادت "منال" مكرهة إلى منزل زوجها وغيرها كثيرات، يعشن مع أزواجهن رغمًا عنهن، بعدما سلبتهن المستشفيات حقهن في الولاية على أجسادهن.



في يناير/كانون الثاني 2022، كشفت دراسة للمجلس القومي للبحوث الاجتماعية أن 75% من النساء في مصر يتعرضن للعنف، وخاصةً العنف المنزلي، وتنوعت مظاهره ما بين الإهانة اللفظية من الزوج والضرب، والتهديد بالطلاق، والتهديد بالحرمان من الأولاد، والمنع من زيارة الأهل وغيرها.

وحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، في العام 2021 تعرضت 31% من النساء، سواء المتزوجات أو المطلقات في مصر، لنوع من أنواع العنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي على أيدي أزواجهن.