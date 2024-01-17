على "قوارب 5 نجوم".. طريقة جديدة للهجرة إلى أوروبا (صور)

لا يخلو عالم الهجرة غير الشرعية من الغرابة الممزوجة بالمقامرة أحيانا، من قَبيل أن يركب مهاجرون هاربون من أوطانهم قوارب فخمة من فئة "خمس نجوم" والتي أصبح استخدامها شائعًا ومغريًا لمن اضطرتهم الحاجة للسفر، وخاصةً من الميسورين، الباحثين عن رحلة مضمونة بأقل مخاطر ممكنة.

خياران اثنان

هما خياران لا ثالث لهما أمام الراغبين في الهجرة انطلاقًا من سواحل الجزائر، فإما عبر قوارب مطاطية وإما خشبية مصنّعة محليًّا في ورشات سريّة بأسعار في المتناول قد لا تتجاوز 1200 دولار، أو أن يتم إغراء آخرين ممن يهابون مخاطر المغامرة، بدفع نحو خمسة أضعاف هذا المبلغ، مقابل ضمان وصولهم بنسبة مئة في المئة وبأقل وقت ممكن، في اختصار للرحلة بنحو خمس مرات.

هذا ما وقفت عليه "إرم نيوز"، بناء على شهادات شبّان ممن عايشوا تفاصيل مثيرة عن الرحلة من بدايتها إلى نهايتها، بعدما تحوّل ركوب قوارب "فانتوم" السريعة إلى ما يشبه "موضة" يتباهى بها المهاجرون الذين يُوثّقون رحلاتهم عبر مقاطع فيديو يتم نشرها على شبكات التواصل الاجتماعي للترويج لمغامراتهم البحرية خلال بحثهم عن الجنة المفقودة.

ويقوم هؤلاء من حيث لا يدرون بتحفيز قوافل أخرى من اللاجئين ممن يرفضون السفر عبر قوارب متهالكة إلى الجانب الآخر من البحر الأبيض المتوسط، جراء ما سمعوا من مصائب فقدان أشخاص لأرواحهم في مقتبل العمر، أو التهمهم باطن البحر ليلفظهم على شواطئ أخرى تبعد عشرات الكيلومترات عن موطنهم أو مقصدهم.

هجرة المؤثرين

وقد يكون أبلغ مثال على ما يصنعه "المؤثرون" في الواقع أكثر وطأة، وطمأنة للمهاجرين، فقد وصلت فنانة جزائرية تغني إحدى طبوع الراي المحلي إلى سواحل إسبانيا مرفوقة بعائلتها عبر زورق مطاطي مدجّج بمحركين يطلق عليه اسم "السريع"، بعد أن قامت ببيع فيلا فاخرة لها بوهران غرب العاصمة وشراء هذا القارب.

وحسب أوساط عائلة الفنانة المسماة الشابة خيرة، لم يكن الفقر دافعها للهروب بهذه الطريقة السرية، وإنما للفرار من أحكام قضائية صدرت بحقها بإدانتها بعقوبة سنة حبسا نافذا عن تهم النصب والاحتيال.