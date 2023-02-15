قصة الكتيبة.. رحلة بحث عن "مقبرة جماعية" لجنود مصريين في الأراضي المحتلة

يشهد القائد الإسرائيلي "بلوخ" بشجاعة الجنود المصريين، رغم ما واجهوه من تيه في الصحراء ومن تعرضهم لنيران الدبابات الإسرائيلية، إذ ظلوا صامدين، ورفضوا الاستسلام، واستمرت المعارك معهم لساعات طويلة.

ويقول اللواء مصطفى كامل، وكان أحد ضباط الكتيبة 33 صاعقة، أنهم نجحوا في قتل 30 جنديًا إسرائيليا في معركة اللطرون.

أما الدليل "حمدو" فخلع ملابسه العسكرية، واختبأ في أكوام من القمح لساعات طويلة، وحين خرج وجد العشرات من جثامين الجنود المصريين محترقة، وذلك بعدما أمر القائد الإسرائيلي "بلوخ" بإحضار هاون من عيار 52 ملم من مستودع الأسلحة، وأخذ يطلق القذائف على القوة المصرية المتحصنة في المنطقة، وفي غضون دقائق، احترقت حقول الأشواك، وحوصر الجنود المصريون بالنيران المشتعلة، وماتوا حرقًا: "لم يكن لديهم فرصة للهروب"، يقول القائد الإسرائيلي.

تسبب ذلك في وفاة أكثر ما بين 20 إلى 25 جنديا وضابطا مصريا، بحسب الرواية الإسرائيلية، ولكن العدد كان في طريقة للزيادة مع استمرار المعارك.

في السابع من حزيران/ يونيو، استمرت المعارك في الوادي -بحسب الرواية الإسرائيلية- ونتج عنها وفاة أكثر من 60 جنديًا وضابطًا آخرين، ليصل عدد الضحايا الإجمالي إلى أكثر من 80 مصريًا، فيما تمكن البعض من الانسحاب إلى الحدود الأردنية، وبقيت جثامين الضحايا متناثرة في الوادي دون أن يكترث أحد لدفنها.

في الثامن من حزيران/ يونيو، جاء بعض جنود الاحتلال بجرافة وجمعوا الأشلاء والجثامين ودفنوها على عجل داخل حفرة كبيرة، ولكن لم يكترثوا لدفنها بالكامل، بعض تلك الجثامين كانت تظهر أجزاء منها على السطح، بحسب شهادات وروايات الإسرائيليين من سكان مستعمرة نحشون، وسكان القرى الفلسطينية المجاورة لموقع المعركة.

الدكتور غازي ربابعة، كان ملازمًا وقائد إحدى السرايا الأردنية التي شاركت في القتال في مدينة القدس، يقول لـ"إرم نيوز" إنّ هناك قوة مصرية كانت تواجه العدو في منطقة اللطرون وسقط منها الكثير من الضحايا، بينما كان الجنود الأردنيون يواجهون القوات الإسرائيلية في حي الشيخ جراح، وسقط منهم وقتها نحو 97 شهيدًا، ودفنوا في مقبرة جماعية في منطقة شعفاط، لكن لم يكن ربابعة على دراية أن الجنود المصريين دفنوا في مقبرة مماثلة في منطقة اللطرون.