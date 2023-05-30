طرق ومسارات جديدة للهجرة غير الشرعية من مصر والمغرب

استقر "هاني" على مقعدٍ في الدرجة الاقتصادية، على متن طائرة "مصر للطيران"، المتجهة إلى العاصمة التركية أنقرة، ودوّن على أوراق سفره أن الغرض من الزيارة هو "السياحة"، لكنه كان في طريقه نحو هدفٍ آخر؛ الهجرة إلى أوروبا، بحثًا عن عمل، بعدما ضاقت به السبل في مصر، وذلك عبر مسارٍ جديدٍ للهجرة غير الشرعية.

ومن أقصى شرق القارة الأفريقية في مصر إلى أقصى غربها، حيث يجلس "إبراهيم" وهو شاب مغربي في العشرينات من عمره، في مطار محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، في انتظار الطائرة المتجهة إلى مطار إسطنبول في تركيا أيضًا. لم يختلف مسعى "إبراهيم" عن "هاني"؛ كلاهما طرقَ أبواب الهجرة غير الشرعية جميعًا، عبر المسارات المعروفة لعبور البحر المتوسط، باستخدام قوارب الصيد، انطلاقًا من مدن طنجة والقصر والفنيدق في المغرب، المقابلة للشواطئ الإسبانية، ومدينتي مطوبس ورشيد في مصر، ولكن دون جدوى.

في هذا التحقيق، نرصد المسارات الجديدة للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، بعدما شددت السلطات في الدولتين الرقابة على المسارات المعتادة بالقوارب عبر البحر المتوسط، إذ يقطع المهاجرون مسافات برية وجوية وبحرية طويلة، عبر بضع دول وطرق وعرة، قد تنتهي بهم إلى الموت في الغابات أو الاختطاف من العصابات أو النجاة بعد رحلة طويلة وتجربة مريرة.

في مصر، أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في أكثر من مناسبة، أن الحكومة استطاعت السيطرة على شواطئها ومنع الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط، وفي المغرب، أعلنت مديرية الأمن الوطني توقيف 23 ألف مهاجر غير شرعي خلال العام 2022، قبل بداية رحلتهم إلى أوروبا عبر الساحل الشمالي، بعد تشديد الخناق على المهاجرين بالتعاون مع الأمن الإسباني.

لسنواتٍ عديدة، كانت السواحل المصرية والمغربية منفذًا للمهاجرين إلى أوروبا. في المغرب انطلقت قوارب الهجرة غير الشرعية من مدينتي مليلة وسبتة، ومن مصر بدأت الرحلات من محافظة كفر الشيخ ومدينة رشيد.