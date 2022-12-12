رهائن مقابل آلاف الدولارات.. عصابات منظمة تستغل توق السوريين للهجرة

الجرح المفتوح

في كانون الأول/ ديسمبر 2021 استقل خال وعم "جوان" سيارة أجرة خاصة في القامشلي وتوجها إلى حمص، ومثل غيرهما ما إن وصلا حتى انقطع الاتصال بهما لتبدأ عملية التفاوض مع الخاطفين.

بعد 12 يوماً عادا إلى منزلهما في القامشلي بعد أن دفعت عائلة كل منهما 15 ألف دولار أمريكي.

وجرت عملية الاستلام والتسليم بريف حمص عند منطقة تسمى "شين"، حيث وضع الخاطفون إطار سيارة تحت يافطة وطلبوا منهم وضع المبلغ أسفل الإطار.

وقبل وضع المبلغ أسفل الإطار حاولت الشبكة التأكد من المبلغ عن طريق إرسال فيديو.

يقول جوان: "لقد هددوا خالي وعمي بالقتل والاعتقال في حال كشفا عما جرى معهما".

استطاع معد التحقيق الحصول على عينات عن حجم الفديات التي دفعها أهالي المختطفين عبر سنوات الحرب السورية، وحتى اليوم، وتراوحت المبالغ بين (12 ألف – 100 ألف دولار) .

الشيخ نواف طراد الملحم، وهو رئيس حزب الشعب (تأسس خلال السنوات الأولى من الأحداث في سوريا) كان شاهداً كما قال، بحكم وساطته في قضايا اختطاف متعددة، على عملية تحرير ابن أحد أثرياء منطقة وادي النصارى بريف حمص قبل سنوات مقابل (100 ألف دولار حينها).

فيما يقر وزير المصالحة السابق أن ثلاثة من أشهر متزعمي عصابات الخطف المعروفين في المنطقة الوسطى (حمص وحماة) حصّلوا 4 ملايين دولار على الأقل لكل منهم نتيجة امتهان الخطف، في بلد متوسط دخل الفرد فيه اليوم لا يزيد على 30 دولارا شهرياً.