في مصر.. حفّارو الآبار ضحايا الآلات والمقاولين

في المستشفى، لم تنجح محاولات الأطباء في إنقاذ ذراعه، وبعد تماثله للشفاء أخبره الأطباء صعوبة تركيب ذراعٍ تعويضية، لأن الماكينة قطعت ذراعه بالكامل من عند الكتف: "الحاجة الوحيدة اللي سألت عليها الأطباء بعد إجراء العملية إن كان ينفع أركب ذراع صناعية وقالوا: لأ.. مستحيل".

"هلال" الذي عمل على مدار 20 عامًا في مهنة حفر الآبار العميقة، يقول إنهم لم يعتادوا على استخدام أدوات الحماية والأمان، ولم يوفرها لهم أي مقاول توفيرًا للنفقات: "كل مقاول عايز يوفر على قد ما يقدر في تكلفة الحفر، عشان يحقق أكبر مكسب ممكن".

غياب أدوات الحماية والأمان أفقد هلال ذراعه والقدرة على ممارسة حياته بشكل طبيعي، وشعور بألم متجدد في جسده لا يتوقف رغم مرور أربعة أعوام.

تنص المادة 209 من كتاب "السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل" التابع لقانون العمل المصري، على ضرورة "التزام صاحب العمل بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للوقاية من المخاطر الميكانيكية والتي تنشأ من الاصطدام بين جسم العامل وبين أي جسم صلب، وعلى الأخص كل خطر ينشأ عن آلات وأدوات العمل".

وحدد القرار الوزاري رقم 112 لسنة 2003 الإجراءات والتدابير اللازمة لتوفير وسائل السلامة من المخاطر الميكانيكية، التي تضمنت توفير الملابس الوقائية لحماية الصدر والبطن، وحماية الأذرع والكتف، وواقيات الرأس، وواقية العين والوجه، وأحذية السلامة، وقفازات الأيدي، وتدريب العمال على استخدام العِدد والأدوات وآلات الحفر الثقيلة، وإحاطتهم علما بمخاطرها.

ولكن عادةً لا يحدث ذلك في الرهاوي، إذ وثق معد التحقيق عبر زياراته عددًا من مواقع الحفر، عمل الحفارين دون الالتزام بأدوات السلامة والصحة المهنية، وسط مخاطر جمة وأدوات ضخمة، وفي الصحراء بعيدًا عن المشافي.

وللرد على ما جاء في التحقيق، قال رضا العربي، عضو المكتب الفني لوزير القوى العاملة، إن مفتشي القوى العاملة يحررون محاضر لأي مخالف من المقاولين وشركات الحفر لاشتراطات السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل، وتحول تلك المخالفات إلى النيابة العامة للتحقيق، وإذا ثبتت تلك المخالفات يحصل العامل على جميع حقوقه.

وأضاف أن "عدم وجود عقد عمل لا يعني عدم وجود حقوق للعمالة غير المنتظمة"، لافتا إلى أن أي عامل يحرر محضرًا لإصابته أثناء العمل، يحول الأمر للنيابة للتحقيق مع صاحب العمل، ويحصل العامل على كافة حقوقه من صاحب الشركة أو المقاول.

وقد أشار العربي إلى أن الوزارة تشكل لجانا للتفتيش على تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية بشكل دوري، مع محاولة توفير تلك الوسائل من خلال الوزارة أيضًا.