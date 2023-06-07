في موريتانيا.. "بزنس" الولادات القيصرية

ثقافة عامة

يوضح الدكتور الشيخ ولد بدن، اختصاصي جراحة عامة وباطنية بأنه يتم في قسم الولادة بالمستشفى الوطني إجراء ثماني عمليات قيصرية على مستوى المستشفى يوميًا، فيما يسجل قسم الولادة داخل مستشفى الشيخ زايد (عمومي أيضًا) نحو 14 عملية قيصرية في اليوم، والأطباء هم من يتخذون القرار عند الضرورة.



ويضيف ولد بدن أن هناك حالات كثيرة تقدر بنحو 40% تتم فيها العملية بطلب وإلحاح من طرف الحامل، رغبةً منها في التخدير وتجاوز الشعور بآلام الولادة، وأحيانًا تكون الرغبة ناتجة عن التأثر بكلام الصديقات والمعارف؛ بأن القيصرية أكثر راحةً للحامل، وهذا عزز اهتمام الفتيات بالقيصرية حتى "صارت موضة جديدة" خلال السنوات الخمس الماضية، وهو ما يدعو للقلق من أن تتحول الرغبة في القيصرية إلى ثقافة عامة خلال خمس سنوات فقط، لأن أغلب الحالات تذهب إلى المصحات الخاصة بخدماتها التجارية على أساس إجراء الولادة القيصرية، والأطباء هناك يرحبون بمن سيضيف دخلًا إضافيًا.

ضغط نفسي على الحامل

تتعرض الحوامل لضغط نفسي من القابلات والممرضات وحتى من الأطباء، وخاصةً أنهن يكنّ في مرحلة تتركز على إنجاب طفل سليم، وسط جهلهن وضعف الثقافة الطبية ومتطلبات الصحة الإنجابية لديهن، فيرضخن لما يقال لهن.

تقول الدكتورة توتو منت حرمة، الاستشارية في مجال الطب النفسي في مستشفى الصداقة بنواكشوط، إن هنالك عاملًا أساسيًا يتعلق بضعف الوعي الصحي يجعل النساء الحوامل يتأثرن نفسيًا بسبب الحمل.

وتشير إلى أن الحامل غالبًا ما تعاني من التفكير في الوضع، وقبل الوضع تعاني من جهلٍ بحالتها الصحية وحالة الجنين وطبيعة تحركاته في بطنها، وتخاف عليه وتحسب ألف حساب عند كل حركة تقوم بها خشية أن يلحق به ضرر ما، وبالتالي تظل تعاني من الخوف على ابنها بينما ترغب في وضعه سالمًا معافى لتقرّ عينها.

كل ذلك يجعل الحامل في حالة من الارتباك، وفقًا لمنت حرمة، وترغب في الإصغاء لكلام الجميع، وتصبح مستعدة لفعل أي شيء تمليه عليها القابلة أو ينصحها به الأطباء، خاصةً حين يحدثونها عن ضرورة إجراء القيصرية من أجل سلامة الجنين وسلامتها، وهو ما يرفع قلقها ويسرّع قبولها بإجراء العملية، أملًا في تجاوز صعوبات الحمل، ورؤية الجنين في حضنها.

الكثير من القابلات والأطباء يعرفون جيدًا هذه الأحوال التي تمر بها الحامل، وبالتالي يسهل عليهم التعامل معها حتى تقتنع وتقرر إجراء القيصرية في التاريخ المحدد لها مهما كانت التكاليف المادية.

تقول ميرا منت اليتة (26 عامًا): في الشهر الرابع من فترة حملي لابني الأول شعرت بالدوار والتعب، فبادرت إلى المستشفى الوطني الكبير في نواكشوط (حكومي) للمعاينة من قبل اختصاصي أمراض النساء والتوليد، من أجل المتابعة معه حتى الولادة بشكل طبيعي، لكني فوجئت بدفعه لي للمتابعة عند عيادة خاصة حيث يداوم الطبيب يومين في الأسبوع.

وتشرح "أخبرني بأن الظروف في العيادة أفضل وأكثر أمنًا لصحة الحوامل، وأن الولادة بعملية قيصرية أكثر ضمانًا لراحتي وسلامة الجنين، أخبرته بأني أرغب في الولادة الطبيعية وأخاف مضاعفات الجراحة، وأريد الحفاظ على مناعة جسمي، وأفضّل المستشفيات العمومية، وبسبب فارق التكاليف المالية مع المصحات الخاصة، لكنه أجابني بأن هذا هراء، والتفكير في التكاليف المالية لا ينطبق على صحة الإنسان وخاصةً الحوامل، وأن الأفضل هو البحث عن السبل الأنسب للمتابعة والولادة القيصرية في عيادة خاصة بغض النظر عن التكاليف؛ لأن الصحة هي الأولوية وأن غالبية الفتيات الآن يفضلن ويخترن القيصرية دون تفكير سوى بالراحة البدنية، وعدم الحاجة لتحمل الآلام بفضل التخدير.

تقول ميرا: شخصيًا لم أكن أعرف شيئًا عن الولادة ومشاكلها، وظننت أن كلام الطبيب هو نوع من الإرشاد الصحي، واستجبت لأنه أقترح علي المتابعة طيلة فترة الحمل في المستشفى الحكومي، وكان يعاملني بلطف واهتمام على أساس أني سأضع في العيادة.

وضعت الأم ولدها، ولكنها منذ ذلك الحين لم تستعد عافيتها، وقررت معاينة طبيب آخر للمتابعة معه ما بعد الولادة "لعلي أستعيد صحتي وأضمد جرحي"، حتى الجنين تعرض للكثير من أمراض الأطفال، كما أنه لم يرغب في الرضاعة ويعاني من الحمى الشديدة أسبوعيًا، وظهر ورم في رأسه ما زال يُعالج منه من قبل اختصاصي في أمراض الأطفال.

تخلص ميرا إلى أنها توقعت أن كلام وتحفيزات الطبيب لإجراء القيصرية كانت بدوافع إنسانية، ولكنها في الواقع كانت ضحية دوافع ربحية، كما تؤكد: أجريت جراحةً قيصرية وأمضيت أسبوعين محتجزةً في العيادة ولا أدري في أي حالة كنت، استفقت بعد عودتي إلى المنزل خلال الأسبوع الثالث بعد الولادة وأخبرتني عائلتي بأن التكاليف المالية وصلت إلى 70 ألف أوقية موريتانية (2000 دولار أمريكي).

عواقب قانونية.. ولكن!

المحامي محمد المامي ولد مولاي أعل، المعتمد لدى المحاكم الموريتانية، يقول إن القيصرية غير الضرورية تُعامل معاملة الخطأ الطبي، وخاصةً إذا نتج عنها مضاعفات على الأم أو الطفل، إلا أن النساء والأهالي لا يلجؤون إلى القضاء.

ويقول" هناك ما يُعرف بالخطأ الطبي، والمؤسسات الصحية سواء أكانت عمومية أو خاصة تتحمل المسؤولية الاستشفائية للحوامل، أو إجراء العمليات القيصرية لهن لأغراض تجارية، والقانون الموريتاني يلزم هذه المؤسسات الصحية بالتعويض عن الضرر المترتب على إجراء قيصرية ليست ضرورية، وذلك بمقتضى المادة 97 من قانون الالتزامات والعقود التي تنص على أن كل فعل ارتكبه الإنسان عن بينة واختيار من غير أن يسمح له به القانون، فأحدث ضررًا ماديًا أو معنويًا للغير، ألزم مرتكبه بتعويض هذا الضرر إذا ثبت أن ذلك الفعل هو السبب المباشر في حصول الضرر".

وتشير المادة نفسها إلى أن الضرر المعنوي هو الذي يصيب الإنسان في ناحية غير مالية، ويهدف إلى تعويض الآلام المعنوية والحزن والأسى الناجمة عن التشويه الناجم عن الجروح والعاهات وهتك العرض والنيل من السمعة وغيرها من الحالات الأخرى التي تسبب ألمًا معنويًا.