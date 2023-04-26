منع الحوثيين للقاحات ينشر وباء الحصبة شمالي اليمن

عبد الرقيب الحيدري، وكيل مساعد في وزارة الصحة التابعة للحكومة المعترف بها دوليًا يقول "إن منع اللقاحات في شمال اليمن أو في المناطق التي تسيطر عليها الجماعة، يهدف إلى ابتزاز المجتمع الدولي، من خلال استخدام الأطفال والمواطنين في تلك المناطق كورقة ضغط سياسي، ويكشف عن أن وزارة الصحة التابعة للحكومة الشرعية وجهت رسالة إلى وزارتي الخارجية وحقوق الإنسان لنقلها إلى المجتمع الدولي، وتشرح فيها الوضع الصحي في مناطق سيطرة الحوثي، وتعريض حياة المواطنين للخطر".

هدف "ديموغرافي"

ويتهم غمدان العلي (كاتب وصحفي متخصص في الشؤون الصحية) جماعة الحوثي بالسعي لإحداث خلل في المكون المجتمعي اليمني، عبر منعها اللقاحات. يقول: "هذه الخطوة ليست عفوية من الجماعة؛ لأن منع اللقاحات وتفشي الأمراض بين الناس هو عمل مخطط له، حيث تعمل المليشيا على إحداث تغيير ديموغرافي في المجتمع اليمني، خاصّةً أن العائلات التي تدعي أنها من آل البيت الهاشمي تدرك أنها أقلية" وفقًا لقوله.

الأمر ذاته يؤكده مسؤول وزارة الصحة السابق ذكره، فيقول إن "جميع القيادات التي تنادي بتجنب اللقاحات، وتروج لعدم مأمونيتها، تلقّوا هم وأطفالهم وعائلاتهم جميع اللقاحات، بل إن بعض أعضاء القيادة الذين كانوا يشككون في اللقاحات التي تأتي بها منظمة الصحة العالمية، جاؤوا بلقاحات من سلطنة عمان ومن الأردن، عبر الطائرات الأممية ورحلات المكتب الخاص بالمبعوث الأممي".

معد التحقيق أرسل خطابا لمكتب المبعوث الأممي للرد على هذه الاتهامات، إلا أننا لم نتلق ردًا منه أو من مكتبه حتى لحظة نشر هذا التحقيق.

يذكر صلاح الهيثمي (استشاري منظمة الصحة العالمية والخبير في استئصال شلل الأطفال)، أن شلل الأطفال والحصبة والفيروسات والأوبئة التي عادت من جديد بسبب ضعف تغطية اللقاحات، هي فيروسات يمكن الوقاية منها باللقاحات، وذلك "لأنها فيروسات العائل الوحيد لها هو الإنسان، أي أنها ليست كالملاريا التي يصعب التخلص منها؛ لأنها تنتقل من خلال حيوانات وكائنات أخرى توفر لها بيئة للانتشار، لهذا فإن السبيل الوحيد للتخلص من هذه الفيروسات والأوبئة هو التحصين، بينما منع اللقاحات وضعف التغطية الخاصة باللقاحات سيعيدنا للخلف عشرات السنين".

انتشارٌ مخيف

يعرض الدكتور حمدي حكيمي، اختصاصي في علم الأوبئة، خطورة الانتشار الكبير للحصبة في اليمن، فيقول "المخيف في موضوع عودة تفشي الحصبة في اليمن هو سرعة انتشارها ومعدل الإماتة للمصابين بالحصبة، فإذا كان معدل الإماتة في وباء كوفيد 19 هو 5%، فإن معدل الوفيات في الحصبة يتراوح ما بين 12- 15% من المصابين".

وبحسب دراسة محاكاة للوباء قام بها الدكتور الحكيمي ومجموعة من الخبراء والباحثين في هولندا، تبين أنه إذا تدنى معدل تغطية اللقاحات في اليمن إلى 40% فإن حالات الوفاة بين المدنيين وخاصّةً الأطفال ستتجاوز 100 حالة وفاة.

من الناحية العلمية؛ يشرح الدكتور برهان سعيد (الباحث اليمني في الطب الجزيئي بجامعة هايدلبرغ الألمانية) كيفية عمل اللقاحات فيقول "اللقاحات بشكل عام هي لا تقدم مناعة مباشرة للجسم؛ لأن اللقاح هو عبارة عن مواد حيوية مستخلصة من العامل المُمرض في الفيروس أو البكتيريا ذاتها، وهذه المواد تعمل على تحفيز الجهاز المناعي لإنتاج الأجسام المُضادة ليكون مستعدًا للدفاع عن الجسم في حال التعرض للفيروس الممرض، وفكرة اللقاح تقوم على حقن أو إدخال فيروس مُضعف أو شفرات بروتينية للفيروس إلى الجسم، ليعمل على تكوين أجسام مضادة وخلايا ذاكرة، تتذكر وتتعرف على الشفرة الجينية للفيروس، وتقضي عليه وتحول دون أن يهاجم الفيروس خلايا الجسم".

ويشير سعيد إلى أن فكرة اللقاحات جاءت من الصين في القرن الحادي عشر، عندما انتشر وباء الجدري آنذاك، أي أنها تدحض نظرية المؤامرة التي تتبناها جماعة الحوثي حيال اللقاحات، " فكرة اللقاح جاءت من الصين وتم تطويرها من قبل علماء مسلمين في القرن الخامس عشر في تركيا حينما كانت عاصمة للدولة العثمانية، وليست مؤامرة يهودية غربية أمريكية كما يتم الترويج له".

انتهاك يستوجب المساءلة

يُعد منع الأطفال من اللقاحات والرعاية الصحية انتهاكًا جسيمًا لجميع القوانين والمعاهدات الدولية الخاصة بحماية الأطفال في النزاعات المسلحة، كما يؤكد محمد الوتيري، الباحث والناشط الحقوقي، في حديثه لـ إرم نيوز: "حماية الرعاية الصحية وضمان وصولها هي واحدة من أهم التزامات أطراف الصراع أثناء النزاعات المسلحة، بموجب القانون الدولي الإنساني، وبالتالي فإن منعها أو عرقلة وصولها بأي شكل من الأشكال هو انتهاكٌ جسيم لهذا الحق يستوجب المساءلة والتحقيق فيه، ويندرج ضمن ذلك منع توزيع اللقاحات أو الأدوية للمواطنين، وخاصّةً الأطفال الذين يتمتعون بحماية خاصة في إطار القانون الدولي.

ويضيف: "إن حرمان الأطفال من الوصول إلى حقهم في اللقاحات سيؤدي إلى تعريضهم لمخاطر كثيرة قد تصل إلى إعاقات وأمراض مزمنة، وهذا يتنافى تمامًا مع حقوق الإنسان والقوانين والمعاهدات الدولية المتعلقة بالنزاعات بشكلٍ عام وحماية الأطفال بشكل خاص".

صادق الوصابي، وهو أحد العاملين سابقًا في الفرق الصحية والإنسانية في اليمن، يرى أن عواقب منع اللقاحات من قبل جماعة الحوثي ستعاني منه اليمن لعقودٍ قادمة، والمجتمع الدولي غير مدرك لكارثية هذا الأمر، وتأثيره لن يكون على اليمن فحسب، بل إن دول الجوار ستتأثر به.

ويقول "يجب أن تكون هناك ضغوطات على الجماعة لتغيير سياستها حيال هذا الموضوع؛ لأن هذا الأمر سيخلق مزيدًا من العزلة على اليمن، وسيجعل من الصعب على اليمنيين التنقل خارج البلاد، وقد بدأنا نرى بعض البلدان تمنع اليمنيين من دخول أراضيها إلا بوجود شهادات تُثبت تلقيهم اللقاحات الأساسية".

وبالفعل؛ أصدرت السلطات المصرية في 26 شباط/ فبراير الماضي، قرارا بوجوب إثبات تلقي لقاح شلل الأطفال، أو أخذ المطعوم في قسم الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، قبل الدخول للأراضي المصرية، الأمر الذي سيفاقم من معاناة اليمنيين، خاصّةً المرضى منهم، والذين أصبحت مصر هي الوجهة الوحيدة لهم للعلاج.