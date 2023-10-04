الفقر والبطالة يدفعان شباب غزة للهروب من الحياة

الديون

بعدما كان شخصية اجتماعية وازنة، أقدم المحامي "يحيى" من سكان شمال قطاع غزة، في 1 أغسطس 2023 على الانتحار بسبب تراكم الديون.

وقبل أربع سنوات تعرض "يحيى" لضائقة مالية جرى حبسه على إثرها، مما أثر على حالته النفسية، ولم يستطع تحمل الظروف ووصل إلى حد الانهيار.

وقال "ماجد" صديق "يحيى": إنه مر بفترة صعبة، إذ جرى وقف رخصة مزاولة مهنة المحاماة عنه، وظل بلا عمل، بالتالي لم يستطع توفير احتياجات بيته الأساسية ومتطلبات طفليه، ولم يستطع سداد ما عليه من التزامات، معتقدًا، أن كل هذه الأمور كانت عاملًا مؤثرًا في اتخاذ قرار الانتحار.

وعندما تعرض "يحيى" لحالة الاكتئاب الشديدة رفض خيار العلاج الدوائي حتى لا يقول الناس عنه إنه "مريض نفسيّ" ويظل الوصف وصمة تلاحقه حتى بعد الاستشفاء، وفق صديقه.