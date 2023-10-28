"الطلاق الغيابي".. كارثة كبرى وواقع مرير للمرأة المصرية

تعتبر مسألة الطلاق الغيابي في مصر كارثة اجتماعية تهدد استقرار الكثير من العائلات وتعصف بسلامتها.

ويستغل بعض الأزواج ثغرات في قانون الأحوال الشخصية ولائحة المأذونين المصرية لتطليق زوجاتهم دون إعلامهن؛ لحرمانهن من حقوقهن المادية القانونية سواء في الطلاق أو الميراث.

وسجل العام 2017 مائتي ألف حالة طلاق في حين سجل العام 2021 أكثر من 250 ألف حالة طلاق بعضهن لا يعلمن أنهن مطلقات.

عناوين وهمية

وبحسب الحالات التي رصدها تحقيق لـ"إرم نيوز" عن الطلاق الغيابي في مصر، يبلّغ الأزواج المتهربون من إعلام الزوجة المأذونين بعناوين وهمية وليست العناوين الحقيقية لزوجاتهم، أو بالتواطؤ مع بعض المأذونين، الذين يمتنعون عن إبلاغ الزوجة في ظل ضعف العقوبات.

وكشف التحقيق أن عددا من المأذونين لم يستطع إبلاغ ما يزيد عن 100 سيدة بطلاقها خلال السنوات العشر الماضية.

وقال وزير العدل المصري في العام 2021 في تصريح، إن مصر فيها نحو 4638 مأذونًا شرعيًا وهذا معناه وجود 463 ألفا من السيدات المطلقات خلال السنوات العشر الأخيرة ولسن على دراية بذلك، أو نحو 46 ألف سيدة كل عام بشكل تقريبي.

وفي هذا الصدد، قالت سيدة تدعى إصلاح صبري إحدى ضحايا الطلاق الغيابي، إن زوجها طلقها دون أن تعلم شيئا عن ذلك لمدة أكثر من 28 عاما.

ولم تتفاجأ صبري عندما علمت بعد وفاة زوجها في العام 2020 أنه طلّقها، خُيل لها في البداية أن ذلك حدث قبل ثلاث سنوات من الوفاة.

ولكن الصدمة كانت حينما تسلمت وثيقة الطلاق، ومدون فيها التاريخ في أكتوبر من العام 1992، أي قبل 28 عامًا من وفاة الزوج، وقبل شهرين فقط من ولادة ابنتها الكبرى، بل واستمر بمعاشرتها طوال هذه الفترة، وأنجب منها ابنة أخرى بعد سبع سنوات من الطلاق دون علمها.

كارثة بعد انتهاء العدة

وفي هذا السياق، قال عبد الحميد الأطرش، الرئيس السابق للجنة الفتوى بالأزهر الشريف: "إن الحكم الشرعي ينصف الزوجة، فإذا عاشرها الزوج خلال فترة العدة يعتبر ذلك ردًا شرعيًا إلى عصمته، ولكنه غير موثق أمام القانون مما يفقدها حقوقها، وحقوق أبنائها في الميراث، وإذا وقعت المعاشرة بعد انتهاء فترة العدة يعد ذلك زنى، ولكن لا تتحمل وزره الزوجة لعدم معرفتها، ويتحمل الزوج هذا الإثم كاملًا".

ولهذا السبب فقدت إصلاح وابنتها حقوقهما في الميراث ومعاش الزوج مما أجبرها على إقامة دعوى قضائية تطالب ببطلان الطلاق الغيابي.

وفي تعليقها على هذه الظاهرة، قالت هدير عادل، محامية السيدة إصلاح، إن المحكمة قضت باعتبار إعلام الوراثة الصادر بعد وفاة الأب مزورًا، وفي انتظار الحكم في قضية عدم الاعتداد بالطلاق الغيابي ليعود للزوجة وابنتها حقوقهما في الميراث.