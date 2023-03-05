الصيد.. هواية قاتلة في لبنان

ويكشف دندش أنه لا توجد دراسات تحدد كمية ونوعية الطيور المهاجرة التي تمر عبر لبنان ونسبتها وأحجامها ومكان وجودها الجغرافي، مشيرا إلى أن مشكلة غياب المعلومات واحد من أسباب الخلل الموجود.

ويضيف: "المشكلة الأساسية تكمن بالمرسوم الذي صدر بتشكيل المجلس الأعلى للصيد ولكنه لم يتم التوقيع على تجديده حتى الآن".

وتوكل للمجلس الذي لم ينشأ بعد، مهام تحديد موسم الصيد، وإنشاء مراكز لتربية هذه الطرائد والطيور ومن ثم إعادة إطلاقها للبرية، ويطلب من الصيادين والخبراء البيئيين العمل على رؤية موحدة.

ويضم المجلس ممثلين عن وزارات عدة (العدل، والزراعة، والدفاع، والبلديات والبحوث العملية ونقابة تجار أسلحة الصيد)، وتقتضي مهامه الرقابة على الأسلحة وضبط المخالفات.

وزارة البيئة تعلق

تواصل "إرم نيوز" مع مستشار وزارة البيئة حبيب معلوف الذي برر قرار عدم فتح موسم الصيد بغياب أي دراسات حول وضع الطيور في لبنان، وبيّن أن تنظيم الصيد مهمة من الخطأ إعطاؤها لوزارة البيئة، معتبرا أن "دورها يجب أن يكون حماية التنوع البيولوجي وحماية الطيور فقط".

ويوضح معلوف: "هذا العام أيضاً لم يتم السماح بفتح موسم الصيد اعتبارا من أيلول/سبتمبر الماضي، وهذا القرار كان بمثابة رسالة إلى كل الوزارات بالتشدد في منع كافة أشكال الصيد البري، والمعاقبة بحسب القانون بأشد العقوبات للمخالفين".

ويرى أنه "يجب مراجعة قانون الصيد، الذي تم تعديله عامي 2004، 2005، والذي تم فيه نقل وصاية الصيد البري من وزارة الزراعة إلى وزارة البيئة، تحت ضغط المقالات البيئية حول الصيد الجائر".

المستشار معلوف كشف أن فتح موسم الصيد بين الأعوام 2017 و2021 كان بضغط تجار سلاح الصيد والخرطوش ومعدات الصيد. وأضاف: "كانت تُفتح المواسم من أجل بيع الأسلحة والتجارة والمعدات المرتبطة بالصيد بشكل أو بآخر، وكان التحدي الأساسي بكيفية تعديل هذا القانون لا بل نسفه، بدءا بالمجلس الأعلى للصيد".

ويؤكد: "في المجلس الأعلى يجب أن يكون ممنوعا وجود أشخاص لديهم مصلحة في الصيد، كنقابة تجار أسلحة الصيد، وهذه ستُلغى، والقانون سيصبح قانون حماية الطيور والحياة البرية، أي أنه ينطلق من الحماية وليس من الصيد، وسيشمل التغيير التسمية والوظيفة، وإعادة النظر في دور وزارة البيئة".

ويرى المسؤول في وزارة البيئة أن "الصيد يجب أن يكون فقط بالكاميرا، عبر متابعة حياة الطيور وتصويرها، وليس قتلها، لأن الصيد لم يعد دافعاً من أجل البقاء، حين كان الإنسان سابقاً يصطاد ليعيش".

ويشدد على أن ظاهرة الاتجار بالطيور المقتولة وتقديمها للمطاعم والتقاط الطيور حية وبيعها يجب إيقافها تماما، وكل هذه القوانين يتم العمل عليها كي تُعدّل، آملاً أن تتضاعف أعداد الطيور التي تأكل الديدان والحشرات كي تخفف على المزارعين استخدام المبيدات الحشريّة، لأن الطير يأكل أكثر من وزنه من الديدان والحشرات، وهذه الحشرات ضارة بالمزروعات، ما يؤدي إلى عودة التوازن إلى الطبيعة، وفقا للمستشار معلوف.

"معلوف" أكد أيضا أنه "سيتم إلغاء مراكز التدريب وسيصبح التدريب على التقاط الصور للطيور، وإنشاء محطات عبر رحلة لمراقبة الطيور، وليس اصطيادها "المرحلة القادمة سيطرأ تغيير على لبنان بخصوص الصيد".

وكشف عن استفادة خزينة الدولة من هذه الدورات التي يتم إجراؤها، حيث يلفت إلى أن تقييما أوليا لعائدات تنظيم الصيد وإعطاء التراخيص في السنوات الأربع الماضية، يبيّن أن العائدات كانت بما يقارب 4 مليارات ليرة.

بالمق يرى معلوف أن منع الصيد وحماية الطيور واعتبار مراقبتها (لا سيما الأنواع النادرة) من ضمن السياحة البيئية وعائدات المحميات، يمكن أن يدخل أضعاف هذا المبلغ بشكل مستدام، بالمقارنة مع ما يتسبب به الصيد من انقراض هذه الأنواع على المدى البعيد.

ولذلك يؤكد المستشار معلوف أنه "يجب تعديل القانون بعقوبة أكبر تصل إلى التوقيف، لكل من يصطاد الطيور، ويجب أن تعد جريمة كأي جريمة من الجرائم البيئية.

كما يكشف معلوف أن "العديد من عناصر القوى الأمنية هم صيادون يجب إعادة تدريبهم لتغيير هواية الصيد، واستبدالها بالتصوير، ونحن تحدثنا مع قيادة الجيش أنه في حال تم إقرار القانون الجديد يجب المساعدة في توقيف أي شخص يحمل سلاح صيد، بالإضافة لمنع إصدار تراخيص حمل السلاح وبيع الأسلحة، كما ستتم ملاحقة كل من أعطى رخصة سلاح".

ويرى أن "القانون الجديد سيغلق كافة متاجر الأسلحة"، معتبراً أن "المنع الكلي للصيد أفضل من تطبيق القانون، وأن عدم وجود موسم صيد سيجبر محال الأسلحة على الإغلاق".