كابلات مغشوشة تستقر كـ"قنابل موقوتة" في منازل المصريين

وأكد مدير مبيعات المصنع في باسوس أنه على الرغم من إنتاج المصنع لكابلات تحمل اسمه وعلامته التجارية، ولكن ينتج أيضًا منتجات مقلدة باسم شركة "السويدي" لأن سمعتها تساعد في تسويق المنتجات وبيعها.

حاول مدير المبيعات إغراء "معدة التحقيق" بالاستفادة من فارق السعر، وأكد أن شركة المقاولات التي تعمل لصالحها لن تكتشف أنها مقلدة، وكانت "لفة أسلاك السويدي" تحمل علامة السويدي وأيضًا العلامة المائية.

وبحسب بيان أسعار حصل عليه "إرم نيوز" من مصنع باسوس للمنتجات المقلدة ومقارنتها بأسعار المنتجات الأصلية، يبلغ سعر لفة السلك طول 100 متر، قياس 1.5 ملليمتر المقلدة نحو 350 جنيهًا، هو سعر أقل بثلاثة أضعاف تقريبا من سعر المنتج الأصلي لشركة السويدي لذات القياس، والذي يبلغ سعره 1026 جنيهًا.

بينما يبلغ سعر لفة السلك 2 ملليمتر من باسوس، 550 جنيهًا، في الوقت الذي يبلغ سعر لفة سلك الأصلية من ذات القياس 1356 جنيهًا.

ويبلغ سعر لفة السلك قياس 3 ملليمتر من إنتاج باسوس، 650 جنيهًا، بينما تبلغ لفة سلك السويدي من ذات القياس 1940 جنيهًا.

أما بالنسبة قياس 4 ملليمتر، فيبلغ سعر لفة السلك نحو 800 جنيه، بينما يبلغ سعر السويدي لذات القياس 2544 جنيهًا.

وفي القياسات الكبيرة، يبلغ سعر لفة سلك إنتاج باسوس لقياس 6 ملليمتر 1250 جنيها، بينما يبلغ سعر لفة السلك من ذات القياس إنتاج السويدي 3740 جنيهًا.

أما قياس 10 ملليمتر فيبلغ سعرها من إنتاج باسوس 1950 جنيهًا، في حين يبلغ سعرها من إنتاج السويدي نحو 6592 جنيهًا، وقياس 16 ملليمتر يبلغ سعرها من إنتاج مصنع باسوس 3200 جنيه، أما المنتج الأصلي من شركة السويدي فيصل إلى 10356 جنيهًا.