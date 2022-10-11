مباراة ريال مدريد وشاختار.. أنشيلوتي يلمح لإجراء عدة تغييرات قبل مواجهة الكلاسيكو

قال كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد إن فريقه سيركز على حسم مقعده في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم عبر فوزه على شاختار دونيتسك في وارسو الثلاثاء وإن المهاجم كريم بنزيمة سيعود للفريق للمساعدة في ذلك.

ويتصدر ريال مدريد المجموعة السادسة برصيد تسع نقاط من ثلاثة انتصارات، والفوز على شاختار صاحب المركز الثاني برصيد خمس نقاط سيقود الفريق الإسباني إلى الأدوار الإقصائية.

وقال المدرب الإيطالي في مؤتمر صحفي: "التأهل من دور المجموعات هو الهدف الأول في الموسم لأنه يأتي في وقت مبكر جدا وسريع للغاية وكلما أسرعنا في ذلك كان أفضل".

وأضاف: "من الواضح، ذهنيا، أن هذا يمكن أن يمنحك المزيد من الطاقة للدوري الإسباني. لكن علينا أيضا أن نضع في اعتبارنا أن ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا لا يمكنه التفكير في خوض مباراة بدون جدية".

وأكد أنشيلوتي أنه سيجري عدة تغييرات على الفريق قبل مواجهة منافسه التقليدي برشلونة في قمة محلية يوم الأحد المقبل.

ورغم أن أنشيلوتي قال إنه قد يريح المهاجم فينيسيوس جونيور، الذي سجل في الفوز 2-1 على شاختار في مدريد الجولة الماضية وخاض الكثير من المباريات مؤخرا لكنه أكد أن بنزيمة سيعود بعد حصوله على الراحة خلال الفوز 1/0 في خيتافي يوم السبت الماضي في الدوري المحلي.

وقال أنشيلوتي: "كريم بخير. من الواضح تماما أنه سيبدأ المباراة غدا. سيلعب لأنه حصل على راحة - مثل (توني) كروس و(فيرلان) ميندي وسيشاركان بعد هذه الراحة".

وخاض الفرنسي بنزيمة، الذي تعرض لإصابة في الفخذ في أوائل سبتمبر/ أيلول الماضي، 90 دقيقة كاملة أمام أوساسونا وشاختار لكنه كان يعاني من إجهاد عضلي، لذلك لم يشارك أمام خيتافي.

غياب كورتوا

وسيظل ريال مدريد بدون حارسه الأساسي تيبو كورتوا لذلك سيستمر الأوكراني أندريه لونين في حراسة مرمى حامل اللقب.

وقال أنشيلوتي إن الحارس البلجيكي سيعود للتدريبات يوم الخميس وسيكون جاهزا لمواجهة برشلونة.

وأضاف المدرب الإيطالي "(لونين) شاب ويتمتع بالكثير من الجودة، هذه المباريات ستساعده على اكتساب الخبرة والمعرفة - وهو الشيء الوحيد الذي يفتقر إليه في الوقت الحالي لأن جودته في المرمى تجعله حارس مرمى رائع".

وردا على سؤال حول كيفية تعامل لونين البالغ من العمر 23 عاما مع الأخبار الواردة من أوكرانيا بشأن الحرب، والتي تصفها روسيا بأنها "عملية عسكرية خاصة"، قال مدرب ريال مدريد إنه والفريق يساندونه.

وقال أنشيلوتي: "أندريه خجول للغاية، إنه لا يتحدث كثيرا. من الطبيعي أن يؤثر كل ما يحدث عليه لأنه يؤثر على الجميع.