أليغري يطالب لاعبي يوفنتوس بالمزيد وعدم استخدام الأعذار

وفاز فريق المدرب أليغري مرة واحدة في أول ثلاث جولات في المجموعة الثامنة، ويتعين عليه الفوز على مكابي يوم الثلاثاء للبقاء في المنافسة على مقعد في دور الـ 16 لدوري الأبطال.

وقال أليغري للصحفيين: "أعتقد أن هناك طريقا للتحسن، فالخبرة تُكتسب من خلال لعب مباريات مهمة".

وأضاف: "ومع ذلك، يجب ألا نستخدم ذلك كمبرر؛ لأننا يجب أن نقدم كل ما لدينا في الملعب. في الواقع علينا فعل الكثير لبدء مرحلة جديدة".

وظهر يوفنتوس بشكل مقنع في انتصاره 3/1 في الجولة الماضية، لكن أليغري أضاف أن فريقه سيحتاج إلى تحسين مستواه لتحقيق نتيجة مماثلة خارج ملعبه.