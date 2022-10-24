أنشيلوتي: اللاعب الذي لا يريد أن يصاب قبل كأس العالم عليه البقاء في المنزل
قال المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد إن اللاعب الذي يخشى الإصابة قبل أسابيع من كأس العالم 2022 عليه البقاء في المنزل.
وذكر أنشيلوتي، اليوم الإثنين، قبل مواجهة لايبزيغ في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا: "حاليا يرغب الجميع في التدرب، إذا لم يرغب شخص ما في التدريب بسبب الخوف من الإصابة، فسأطلب منه البقاء في المنزل لوجود العديد من الأفلام والمسلسلات الجيدة".
وتابع أنشيلوتي: "إنها فترة مكثفة للغاية من الموسم، فيها الكثير من المباريات، لكننا نتحمل بشكل جيد مثل جميع الفرق، وسيأتي كأس العالم في الوقت المناسب".
وتابع: "لا أعتقد أن اللاعبين يفكرون في كأس العالم، وعليهم أن يفكروا أنهم كلما لعبوا أكثر، كان أفضل لهم قبل انطلاق البطولة".
وأكد أنشيلوتي أن مواجهة لايبزيغ ستكون صعبة للغاية، لكنه أكد أن هدف ريال مدريد لعب مباراة جيدة".
وريال مدريد إلى جانب باريس سان جيرمان ونابولي فقط لم تتلق الخسارة في الدوريات المحلية ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم.
وسيلعب ريال مدريد مع قادش يوم 10 نوفمبر قبل فترة توقف الدوري الإسباني بسبب كأس العالم الذي يبدأ يوم 20 نوفمبر وينتهي يوم 18 ديسمبر، على أن يستأنف ريال مدريد مشواره في الليغا يوم 31 ديسمبر بمواجهة بلد الوليد.
وضمن ريال مدريد التأهل إلى دور الـ16 بعدما حصد 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل، علما أنه فاز 2/0 على لايبزيغ في الجولة الثانية.
وقبل كأس العالم سيلعب ريال مدريد أمام لايبزيغ وسلتيك في دوري أبطال أوروبا، وأمام جيرونا ورايو فاليكانو وقادش في الدوري الإسباني.