كارلو أنشيلوتي.

أنشيلوتي: اللاعب الذي لا يريد أن يصاب قبل كأس العالم عليه البقاء في المنزل

أنشيلوتي قال إن اللاعبين يفكرون في كأس العالم وعليهم أن يفكروا أنهم كلما لعبوا أكثر كان أفضل لهم قبل انطلاق المونديال.