أصوات الكرة الذهبية.. رونالدو لم يحصل على أي صوت وبنزيما يكتسح منافسيه

كشفت صحيفة "ميرور" عن فشل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد في الحصول على أي صوت في التصويت على الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2022، حيث فاز كريم بنزيما زميله السابق في ريال مدريد بالجائزة يوم الاثنين الماضي.

وعانى رونالدو أسبوعًا صعبا مع مانشستر يونايتد بعد رفضه المشاركة بديلا أمام توتنهام ثم غادر أرض الملعب قبل صافرة نهاية المباراة، قبل أن يتم استبعاده من مواجهة تشيلسي.