صحف رياضية: عملية بيلينغهام جارية.. حقيقة مستقبل ميسي.. والقادة الجدد لريال مدريد

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على سقوط الملاكم كونور بين في اختبار المنشطات وإلغاء نزاله أمام كريس يوبانك، وكتبت: "وعد كريس يوبانك جونيور بأنه سيعاقب كونور بين على تدمير معركة الغد البالغة 25 مليون جنيه إسترليني لفشله في اختبار المنشطات".

الصحيفة تحدثت عن فوز مانشستر يونايتد على أومونيا القبرصي 3/2 في الدوري الأوروبي، وكتبت: "تين هاغ يتخطى كبوة مانشستر سيتي".

الصحيفة اهتمت بقرب تعيين الإسباني جولين لوبتيغي مدربا لفريق ولفرهامبتون، وكتبت: "جولين في الطائرة".

كما اهتمت بالعملية الجراحية لكايل والكر مدافع مانشستر سيتي.