صحف رياضية: عملية بيلينغهام جارية.. حقيقة مستقبل ميسي.. والقادة الجدد لريال مدريد
شكلت نتائج مباريات دور المجموعات للدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي والتي شهدت فوز مانشستر يونايتد والأندية الإسبانية وخسارة روما وتعيين خورخي سامباولي مدربا لإشبيلية، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الجمعة.
الصحف اهتمت أيضا بمستقبل الأرجنتيني ليونيل ميسي ومحاولة ضم المدافع إنييغو مارتينيز في يناير والأرقام الاقتصادية الجيدة لبرشلونة والقادة الجدد وصفقة جود بيلينغهام في ريال مدريد وتهديد كريس يوبانك جونيور بمعاقبة كونور بين لفشل نزالهما بسبب سقوطه في اختبار المنشطات.
وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:
الصحف الإسبانية
ماركا
ركزت الصحيفة على تطورات رغبة ريال مدريد في ضم النجم الإنجليزي جود بيلينغهام لاعب بروسيا دورتموند، وكتبت: "عملية بيلينغهام جارية".
الصحيفة اهتمت بتعيين إشبيلية المدرب الأرجنتيني خورخي سامباولي مدربا جديدا، وكتبت: "سامباولي يبدأ العمل".
كما اهتمت بفوز الأندية الإسبانية: ريال بيتيس وريال سوسيداد وفياريال، في لقاءاتها في الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي.
سبورت
ركزت الصحيفة على الأرقام الاقتصادية التي قدمها برشلونة وشهدت تخلص الفريق من الأزمة، وكتبت: "ريمونتادا اقتصادية".
الصحيفة اهتمت بتعيين إشبيلية، الأرجنتيني خورخي سامباولي مدربا جديدا، وكتبت: "سامباولي يبدأ العمل فعلا في إشبيلية".
كما اهتمت بمستقبل الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان ورغبة برشلونة في عودته، وكتبت: "حقيقة مستقبل ميسي".
موندو ديبورتيفو
ركزت الصحيفة على محاولة برشلونة ضم المدافع إنييغو مارتينيز لاعب بلباو، وكتبت: "إنييغو عملية في يناير".
الصحيفة اهتمت بتعيين إشبيلية المدرب الأرجنتيني خورخي سامباولي مدربا جديدا، وكتبت: "سامباولي يوقع حتى 2024".
كما اهتمت بفوز الأندية الإسبانية ريال بيتيس وريال سوسيداد وفياريال في دور المجموعات للدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي.
أس
ركزت الصحيفة على لاعبي ريال مدريد الشباب: فالفيردي ورودريغو وفينيسيوس جونيور، وكتبت: "القادة الجدد".
الصحيفة تحدثت عن تكريم كوكي قائد أتلتيكو مدريد الذي أصبح اللاعب الأكثر مشاركة رفقة الفريق.
واهتمت الصحيفة بتعيين الأرجنتيني خورخي سامباولي مدربا لإشبيلية، وكتبت: "سامباولي تولى القيادة".
كما اهتمت بفوز ريال بيتيس على روما 2/1 في دور المجموعات للدوري الأوروبي، وكتبت: "ريال بيتيس يعطي الامتداد في روما".
الصحف البريطانية
ذا صن
ركزت الصحيفة على سقوط الملاكم كونور بين في اختبار المنشطات وإلغاء نزاله أمام كريس يوبانك، وكتبت: "وعد كريس يوبانك جونيور بأنه سيعاقب كونور بين على تدمير معركة الغد البالغة 25 مليون جنيه إسترليني لفشله في اختبار المنشطات".
الصحيفة تحدثت عن فوز مانشستر يونايتد على أومونيا القبرصي 3/2 في الدوري الأوروبي، وكتبت: "تين هاغ يتخطى كبوة مانشستر سيتي".
الصحيفة اهتمت بقرب تعيين الإسباني جولين لوبتيغي مدربا لفريق ولفرهامبتون، وكتبت: "جولين في الطائرة".
كما اهتمت بالعملية الجراحية لكايل والكر مدافع مانشستر سيتي.
الصحف الفرنسية
ليكيب
ركزت الصحيفة على فوز رين على دينامو كييف 2/1 وفوز موناكو على طرابزون سبورت 3/1 في دوري المجموعات للدوري الأوروبي، وكتبت: "رين: موهوبان في أوروبا" و"وسام بن يدر يمدد حفله".
الصحيفة اهتمت بلقاء أولمبيك ليون وتولوز في الدوري الفرنسي، وكتبت: "الثورة أو الفوضى".
الصحف الإيطالية
لاغازيتا ديلو سبورت
ركزت الصحيفة على أنتر ميلان، وكتبت: "إنتر ميلان رمز العودة".
الصحيفة اهتمت بخسارة روما أمام ريال بيتيس 1/2 في دور المجموعات للدوري الأوروبي، وكتبت: "فقط ديبالا، كارت أحمر لزانيولو وانقلاب بيتيس ومورينيو الثالث".
كما اهتمت بيوفنتوس، وكتبت: "يوفنتوس الخوف: لصوص في فيلا دي ماريا وكان هناك أيضا فلاهوفيتش".