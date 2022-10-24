سجل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثالث في تقدم برشلونة 3/0 في الشوط الأول على ضيفه أتلتيك بلباو، في الجولة الـ11 من الدوري الإسباني.

وجاء هدف ليفاندوفسكي في الدقيقة 22 بتسديدة من داخل المنطقة بعد تمريرة من الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي.

وسجل برشلونة 3 أهداف في 10 دقائق، حيث جاء الهدف الأول بتوقيع عثمان ديمبلي، في الدقيقة 12، وأضاف سيرجي روبيرتو ثاني الأهداف في الدقيقة 18 قبل أن يوقع روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 22.

ورفع ليفاندوفسكي رصيده إلى 12 هدفًا في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإسباني، ويتقدم بـ5 أهداف عن بورخا ايغليسياس لاعب ريال بيتيس، وخوسيلو لاعب إسبانيول ثاني هدافي الليغا، في حين سجل فيديريكو فالفيردي لاعب ريال مدريد 6 أهداف، وهو نفس عدد الأهداف التي سجلها إياغو إسباس لاعب سيلتا فيغو.

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري الإسباني:

1. روبرت ليفاندوفسكي، برشلونة، 12 هدفًا.

2. بورخا ايغليسياس ( ريال بيتيس)، وخوسيلو (إسبانيول)، ولكل منهما 7 أهداف.

3. فيديريكو فالفيردي (ريال مدريد)، وإياغو إسباس (سيلتا فيغو)، ولكل منهما 6 أهداف.