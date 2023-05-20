لاعبو ريال سوسيداد ينظمون ممرا شرفيا للاعبي برشلونة (فيديو)

كما أن هذا اللقب هو أول لقب لتشافي كمدير فني لبرشلونة في الدوري وثاني ألقابه مع الفريق هذا الموسم بعد التتويج بلقب بطولة السوبر الإسباني على حساب الريال.

ويتأخر برشلونة أمام سوسيداد بهدف دون رد سجله ميكيل ميرينو في الدقيقة الخامسة.

ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 85 نقطة، وبفارق 14 نقطة عن الوصيف ريال مدريد، بينما يحتل ريال سوسيداد المركز الرابع برصيد 62 نقطة.