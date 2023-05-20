لاعبو ريال سوسيداد ينظمون ممرا شرفيا للاعبي برشلونة (فيديو)
نظم فريق ريال سوسيداد ممرا شرفيا للاعبي برشلونة بعد تتويجهم بلقب الدوري الإسباني للمرة الـ27 في تاريخهم.
وقبل انطلاق مباراة الفريقين، مساء اليوم السبت، في الجولة الـ35 للدوري الإسباني، حرص لاعبو ريال سوسيداد على الاحتفاء بأبطال الليغا.
وتوج برشلونة رسميًا بلقب الدوري الإسباني لموسم 2022-2023، بعد فوزه برباعية لهدفين أمام إسبانيول في الجولة الماضية.
وهذا اللقب هو السابع والعشرين لبرشلونة في الدوري ليقلص الفارق مع الريال في قائمة أكثر الفرق المتوجة بالليغا إلى 8 ألقاب، وأصبح هذا اللقب هو الأول لبرشلونة منذ 3 مواسم كما أنه أول لقب للدوري بعد رحيل ليونيل ميسي عن الفريق.
كما أن هذا اللقب هو أول لقب لتشافي كمدير فني لبرشلونة في الدوري وثاني ألقابه مع الفريق هذا الموسم بعد التتويج بلقب بطولة السوبر الإسباني على حساب الريال.
ويتأخر برشلونة أمام سوسيداد بهدف دون رد سجله ميكيل ميرينو في الدقيقة الخامسة.
ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 85 نقطة، وبفارق 14 نقطة عن الوصيف ريال مدريد، بينما يحتل ريال سوسيداد المركز الرابع برصيد 62 نقطة.