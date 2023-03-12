ريال مدريد يكشف موقفه الرسمي من التدخل كطرف في قضية برشلونة ونيغريرا

أصدر نادي ريال مدريد بيانا جديدا بشأن الاتهامات الموجهة لنادي برشلونة، بالفساد في قضية دفع أموال لأحد مسؤولي التحكيم.

واتهم مكتب المدعي العام برشلونة بـ"الفساد وإساءة الأمانة وتزوير سجلات تجارية"، يوم الجمعة، على خلفية قضية الدفعات المالية المشبوهة المقدمة من النادي الكتالوني لخوسيه نيغريرا، النائب السابق لرئيس لجنة الحكام.

كما تم توجيه ذات الاتهامات إلى أوسكار غراو وألبرت سولر، وهما عنصران في فريق الرئيس السابق للبلوغرانا، جوسيب ماريا بارتوميو.

وقال بيان ريال مدريد، الذي صدر اليوم الأحد عقب اجتماع مجلس الإدارة: "علم مجلس إدارة نادي ريال مدريد، في اجتماعه الذي عقد، اليوم، بالاتهامات الخطيرة التي وجهها مكتب المدعي العام في برشلونة ضد نادي برشلونة، واثنين من رؤسائه، جوزيب ماريا بارتوميو وساندرو روسيل، والمديرين السابقين ألبرت سولير وأوسكار غراو، على أساس الفساد المحتمل، من بين أمور أخرى، للفساد في المجال الرياضي، في إطار العلاقات التي أقامها النادي المذكور مع نائب رئيس اللجنة الفنية للحكام، خوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا".