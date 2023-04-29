مشادة بين فينيسيوس وحكم مباراة ريال مدريد وألميريا (فيديو)

اندلعت مشادة بين البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، وحكم مواجهة فريقه ضد ألميريا، في المواجهة التي تجمعهما، مساء السبت، ضمن منافسات الأسبوع الـ32 للدوري الإسباني.

وشهدت الدقيقة 37 حصول فينيسيوس على البطاقة الصفراء بعدما انفعل على الحكم بشكل كبير مبديا اعتراضه على قراراته، حيث تعرض اللاعب للعديد من الأخطاء من قبل لاعبي الخصم.