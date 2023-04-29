مشادة بين فينيسيوس وحكم مباراة ريال مدريد وألميريا (فيديو)
شهدت الدقيقة 37 حصول فينيسيوس على البطاقة الصفراء.
اندلعت مشادة بين البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، وحكم مواجهة فريقه ضد ألميريا، في المواجهة التي تجمعهما، مساء السبت، ضمن منافسات الأسبوع الـ32 للدوري الإسباني.
وشهدت الدقيقة 37 حصول فينيسيوس على البطاقة الصفراء بعدما انفعل على الحكم بشكل كبير مبديا اعتراضه على قراراته، حيث تعرض اللاعب للعديد من الأخطاء من قبل لاعبي الخصم.
وسيغيب فينيسيوس عن مباراة الجولة المقبلة ضد ريال سوسيداد، يوم الثلاثاء المقبل، نتيجة تراكم البطاقات الصفراء.
وتشير النتيجةإلى تقدم ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث سجل النجم الفرنسي كريم بنزيما "هاتريك".
ريال مدريد يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الليجا برصيد 65 نقطة، بفارق 11 نقطة عن برشلونة صاحب الصدارة، بينما يأتي ألميريا في المركز 15 وفي رصيده 33 نقطة.