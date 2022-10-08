 برشلونة وأتلتيكو مدريد يتوصلان لاتفاق نهائي بشأن أنطوان غريزمان

وسيعلن عن الاتفاق بشكل نهائي الأسبوع القادم بحسب الصحيفة، حيث حاول برشلونة حل المشكلة بشكل أسرع وقبل بداية نهائيات كأس العالم وإغلاق ملف اللاعب الفرنسي أنطوان غريزمان.

وكان الخلاف بين الطرفين حول بنود عقد الإعارة التي تفرض على أتلتيكو مدريد دفع 40 مليون يورو في حال لعب غريزمان 50% من المباريات، وهو ما دفع أتلتيكو لإشراكه هذا الموسم بعد الدقيقة 60 لتجنب احتساب المباريات وإجباره على تفعيل بند الشراء النهائي.

واعتبر برشلونة أن اللاعب استوفى شرط 50% منذ الموسم الماضي، وهو موسمه الأول في عقد الإعارة، وهدد باللجوء للقضاء في تهديد لفرض المفاوضات على أتلتيكو مدريد، بحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو".

وسيوفر برشلونة من بيع غريزمان والتخلص من راتبه مبلغ 35 مليون يورو للموسم القادم وسيقلص حجم الرواتب في الفريق لأن النجم الفرنسي كان من أصحاب الرواتب العالية.

من جهة أخرى خسر برشلونة كثيرا في صفقة النجم الفرنسي حيث دفع في صيف 2019 مبلغ 120 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده للتعاقد معه من أتلتيكو مدريد لكنه لم يقدم ما كان منتظرا واضطر للخروج معارا في صيف 2021 نحو فريقه السابق.

وشارك غريزمان رفقة برشلونة في 102 لقاء وسجل 35 هدفا وقدم 16 تمريرة حاسمة وتوج بلقب كأس ملك إسبانيا في 2021.