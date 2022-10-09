شكوك حول لحاق كورتوا بمباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة

قالت شبكة "cope" الإسبانية أن هناك شكوكا حول مشاركة الحارس البلجيكي تيبو كورتوا مع ريال مدريد أمام برشلونة يوم الأحد المقبل في الكلاسيكو.

وغاب كورتوا عن آخر 3 مباريات لريال مدريد أمام أوساسونا وشاختار وخيتافي، بسبب الإصابة بعرق النسا.

وأعلن كارلو أنشيلوتي قائمة ريال مدريد لمواجهة شاختار في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا وشهدت غياب كورتوا مجددا، في حين عاد كريم بنزيما بعد أن غاب عن مواجهة خيتافي.

وبحسب شبكة "cope" فإن تواجد كورتوا يوم الأحد المقبل ضد برشلونة في الكلاسيكو أمر مشكوك فيه، في حين تدرب بنزيما بشكل طبيعي، مؤكدا أنه في حالة ممتازة للعب في وارسو أمام شاختار إذا قرر أنشيلوتي الاعتماد عليه.

ويحل برشلونة ضيفا على منافسه التقليدي ريال مدريد يوم الأحد المقبل على ملعب سانتياغو برنابيو في قمة مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

وأكدت الشبكة تعافي كريم بنزيما من الانزعاج العضلي الطفيف الذي أدى إلى إراحته أمام خيتافي، بينما ظل الحارس تيبو كورتوا غائبا.

وأشارت إلى أن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد يفكر في تغييرات كبيرة أمام شاختار لأن الميرنغي بات على أعتاب التأهل إلى دور الـ16، علما أن حامل اللقب حصد 9 نقاط من أول ثلاث مباريات.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 22 نقطة من 7 انتصارات وتعادل، في حين يأتي برشلونة ثانيا برصيد 19 نقطة من 7 مباريات ويمكنه العودة للصدارة (بفارق الأهداف) حال فوزه الليلة على سيلتا فيغو.