أنشيلوتي يعادل رقم فيرغسون كأكثر مدرب تحقيقا للفوز في دوري أبطال أوروبا

وبحسب موقع ريال مدريد على الإنترنت، فقد حقق كل من أنشيلوتي وفيرغسون 102 فوز في دوري أبطال أوروبا، ويتقدمان على بيب غوارديولا (حقق 96 فوزا) وآرسين فينغر (حقق 84 فوزا).

وجاءت انتصارات أنشيلوتي الـ102 في 182 مباراة ، في حين حقق فيرغسون 102 فوز في 187 مباراة بدوري الأبطال.

وقاد أنشيلوتي فرق ريال مدريد (مرتين) وميلان وبايرن ميونخ ونابولي وباريس سان جيرمان وتشيلسي ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا، بينما كانت جميع مباريات فيرغسون في البطولة مع مانشستر يونايتد.

وفي مايو الماضي، بات أنشيلوتي أول مدرب في التاريخ يحقق 4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، بواقع لقبين مع ريال مدريد ولقبين مع ميلان، في حين حقق فيرغسون اللقب مرتين مع مانشستر يونايتد.

وتغلب ريال مدريد 2/1 على شاختار بفضل هدفين من رودريغو وفينيسيوس جونيور في الشوط الأول.

وهذا الفوز الثالث على التوالي لريال مدريد في دوري أبطال أوروبا؛ ليرفع حامل اللقب رصيده إلى 9 نقاط، وسيواجه شاختار مجددا، يوم الثلاثاء المقبل.

لكن قبل ذلك سيلعب ريال مدريد مع خيتافي في الليغا، وبعد مواجهة شاختار سيلعب مع برشلونة في الكلاسيكو يوم 16 أكتوبر على ملعب سانتياغو برنابيو.