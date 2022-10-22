برشلونة يسعى لتسريع رحيل جيرارد بيكيه

ذكرت صحيفة "سبورت" أن خطة إدارة برشلونة تهدف للإسراع في رحيل المدافع جيرارد بيكيه، أحد قادة الفريق، والذي ينتهي عقده صيف 2024، في إطار سعي الإدارة لتخفيض سقف الرواتب.

ودافع تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة بعد مواجهة فياريال عن المدافع جيرارد بيكيه وأشاد بدوره كقائد وفي غرف الملابس، لكن صافرات الاستهجان من الجماهير سواء حين نطق اسمه أو حين دخل الملعب أو لمس الكرة تدفع نحو ضرورة رحيله عن الفريق بعد نهاية الموسم الحالي.

وبحسب الصحيفة يعتبر جيرارد بيكيه جزءا من أفضل برشلونة في التاريخ وصنف كأفضل مدافع في تاريخ الفريق، وتسعى الإدارة لاستغلال هذه الصورة وضرورة المحافظة عليها لإقناعه بالرحيل والتخلي عن البقاء حتى نهاية عقده.

ووفقا لصحيفة "سبورت" فإن الصورة الجيدة لبيكيه وتاريخه الكبير في برشلونة لا يمكن تبديدهما بالإصرار على البقاء والالتزام بعقده حتى نهاية صيف 2024، وهو ما تحاول استغلاله لإقناعه بوداع يليق بتاريخه.

وكان خوان لابورتا رئيس برشلونة أكد أن الإدارة ترغب في تخفيض نسبة الرواتب من 656 مليون يورو إلى 500 مليون يورو في موسم 2024/2025 وسيكون ذلك ممكنا دون تحركات وخطوات كثيرة لأن عقد سيرجيو بوسكيتس ينتهي صيف 2023 وعقد كل من جوردي ألبا وجيرارد بيكيه ينتهيان صيف 2024 لكن الإدارة تأمل في تسريع عملية التخفيض عبر التخلص من لاعبين قبل نهاية عقودهم.

وكان تشافي واضحا مع جيرارد بيكيه قبل بداية الموسم حيث أخبره أنه سيلعب قليلا وأنه قلب الدفاع الخامس في الفريق وأن أفضل طريقة هي البحث عن مخرج، لكنه فضل البقاء.

كما نصحه خوان لابورتا بالرحيل لكنه رفض وهو ما أدى لغضب في إدارة النادي وتزايد الغضب بعد رفضه تخفيض راتبه، كما فجر مفاجأة بتراجعه عن اتفاق سابق مع إدارة النادي حول تخفيض راتبه في تشرين الثاني / أكتوبر 2020 رغم توقيعه على الاتفاق.

وبيكيه البالغ من العمر 35 عاما شارك الموسم الحالي في 7 مباريات بواقع 449 دقيقة في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.