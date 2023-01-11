القنوات الناقلة لمباريات كأس السوبر الإسباني في الرياض

تنطلق مساء اليوم الأربعاء، بطولة كأس السوبر الإسباني في نسختها الثالثة على أرض المملكة العربية السعودية، بمرحلة الدور نصف النهائي بمشاركة ريال مدريد، وفالنسيا، وبرشلونة، وريال بيتيس.

ويلتقي ريال مدريد نظيره فالنسيا في المباراة الأولى للدور نصف النهائي، مساء الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية، على ملعب "الملك فهد" في العاصمة "الرياض" بقيادة الحكم، أليخاندرو هيرنانديز.

ثم تستكمل تلك المرحلة بمباراة أخرى، غدا الخميس، بين برشلونة وريال بيتيس في نفس الملعب والتوقيت بقيادة الحكم، كارلوس ديل سيرو غراندي.

ويشارك ريال مدريد في هذه البطولة بصفته حاملًا للقب الدوري الإسباني الموسم الماضي، بينما يتواجد برشلونة بصفته الوصيف، أما مشاركة ريال بيتيس فتأتي نظير حصوله على لقب كأس ملك إسبانيا، وفالنسيا وصيفا له.

واستضافت السعودية البطولة لأول مرة عام 2020، وتوّج بلقبها فريق ريال مدريد، بعد فوزه في المباراة النهائية على غريمه أتلتيكو مدريد في جدة، فيما احتضنت الرياض النسخة الثانية التي أقيمت بتواجد أربعة فرق في شهر يناير عام 2022، وتوّج بلقبها كذلك فريق ريال مدريد، بعد فوزه على منافسه أتلتيك بلباو.