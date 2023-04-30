هل قصد تشافي مقارنة لامين يامال بميسي؟ (فيديو)
تناولت بعض وسائل الإعلام تصريحا مجتزأ من سياقه لتشافي هيرنانديز، مدرب نادي برشلونة، عقب مواجهة ريال بيتيس، مساء السبت، يتحدث فيه عن لاعبه الشاب لامين يامال، بعدما شارك وصنع التاريخ مع "البلواغرانا".
وأشار متداولو التصريح إلى أن تشافي قارن "يامال" بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة الفريق السابق وباريس سان جيرمان الحالي.
وقد قام البعض بتوجيه الانتقادات لتشافي بسبب هذا التصريح، حيث اعتبروا أنه يضع ضغطا كبيرا على اللاعب وهو ما زال صغيرا في السن.
وحقق برشلونة الفوز على ريال بيتيس بأربعة أهداف دون مقابل على ملعب كامب نو في الجولة الـ 32 من الدوري الإسباني.
وشهدت المباراة مشاركة لامين يامال صاحب الـ 15 عاما ضمن صفوف برشلونة في الدقيقة الـ 83.
ولكن بالعودة إلى الفيديو الكامل لتصريح تشافي، نجد أنه كان يجيب عن تساؤل للصحفية هيلينا كونديس، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، التي سألت مدرب برشلونة: "أنت شاهدت بداية ميسي وأنسو فاتي، هل يفاجئك لامين مثلهما؟.. ليجيب تشافي قائلا: "نعم لاعب مشابه، يملك موهبة فطرية في الثلث الأخير ومن الصعب العثور على مثيل لها ويبدو ناضجًا بالرغم من أن عمره 15 عاما، وهذا السبب أننا وجدنا بأنه مستعد للمشاركة، يمكن أن يصنع حقبة في النادي".
وأضاف: "أخبرت لامين يامال أن يحاول إظهار ما لديه وقد فعل، هو لاعب مميز ولديه ثقة كبيرة جدا وإمكانياته الخاصة قد تجعله لاعبا كبيرا في المستقبل".
وأصبح لامين يامال أصغر لاعب يشارك في مباراة بقميص برشلونة في الدوري الإسباني.
وبات خامس أصغر لاعب يشارك في تاريخ الدوري الإسباني عبر التاريخ بعمر 15 عاما و290 يوما.
ويعد لوكا روميرو لاعب ريال مايوركا هو أصغر من شارك في تاريخ الدوري الإسباني بعمر 15 عاما و219 يوما.
وأصبح لامين ثاني أصغر لاعب يشارك في مباراة رسمية بقميص برشلونة في جميع المسابقات بعد أرماندو ساغي بعمر 14 عاما و200 يوما.
الفوز رفع رصيد برشلونة للنقطة الـ 79 في صدارة جدول الترتيب وبفارق 11 نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني ليقترب الفريق من التتويج باللقب قبل 6 جولات على نهاية الدوري.