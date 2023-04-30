هل قصد تشافي مقارنة لامين يامال بميسي؟ (فيديو)

تناولت بعض وسائل الإعلام تصريحا مجتزأ من سياقه لتشافي هيرنانديز، مدرب نادي برشلونة، عقب مواجهة ريال بيتيس، مساء السبت، يتحدث فيه عن لاعبه الشاب لامين يامال، بعدما شارك وصنع التاريخ مع "البلواغرانا".

وأشار متداولو التصريح إلى أن تشافي قارن "يامال" بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة الفريق السابق وباريس سان جيرمان الحالي.

وقد قام البعض بتوجيه الانتقادات لتشافي بسبب هذا التصريح، حيث اعتبروا أنه يضع ضغطا كبيرا على اللاعب وهو ما زال صغيرا في السن.