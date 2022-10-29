صحف رياضية: ممنوع الفشل لبرشلونة.. رييس جيمس يطارد المعجزة.. ووقت المواجهة لكلوب
شكلت أبرز مباريات، اليوم السبت، في الدوريات الأوروبية وتصريحات رييس جيمس مدافع تشيلسي حول حظوظه في لعب نهائيات كأس العالم في قطر، وحصول رودريغو وإيدير ميليتاو لاعبي ريال مدريد على الجنسية الإسبانية، العناوين الأبرز في الصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم السبت.
كما اهتمت الصحف بسحب الضرائب الإسبانية الاتهامات ضد البرازيلي نيمار ورؤساء برشلونة السابقين روسيل وبارتوميو، وتصريحات أنطونيو كونتي حول تقنية حكم الفيديو، وجائزة أمير أوستورياس في إسبانيا، وفوز لانس على تولوز، وتعادل اسبانيول وريال مايوركا.
وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:
الصحف الإسبانية
ماركا
ركزت الصحيفة على حصول البرازيليان رودريغو وإيدير ميليتاو على الجنسية الإسبانية وهو ما يفتح الباب أمام ريال مدريد للتعاقد مع لاعبين غير أوروبيين، وكتبت: "الطريق مفتوح للتعاقدات".
الصحيفة اهتمت بجائزة أوستورياس للرياضة في إسبانيا، وكتبت: "وسام القلب".
كما اهتمت بلقاءات، السبت، في الدوري الإسباني وأبرزها لقاء فالنسيا وبرشلونة.
سبورت
ركزت الصحيفة على لقاء فالنسيا وبرشلونة في الدوري الإسباني، وكتبت: "الحصول على 9 نقاط قبل كأس العالم" و"برشلونة يرغب في الفوز باللقاءات الثلاثة المقبلة قبل التوقف بسبب كأس العالم".
الصحيفة اهتمت بتطورات محاكمة البرازيلي نيمار ورؤساء برشلونة السابقين، وكتبت: "الضرائب تسحب الاتهامات ضد نيمار وروسيل وبارتوميو".
كما اهتمت الصحيفة بتعادل إسبانيول وريال مايوركا 1-1 في الدوري الإسباني.
موندو ديبورتيفو
ركزت الصحيفة على لقاء فالنسيا وبرشلونة في الدوري الإسباني، وكتبت: "ممنوع الفشل".
الصحيفة اهتمت بسحب الضرائب الإسبانية الاتهامات ضد نيمار وروسيل وبارتوميو في قضية صفقة انتقاله من سانتوس.
كما اهتمت الصحيفة بتعادل إسبانيول وريال مايوركا 1-1 ولقاءات، السبت، في الدوري الإسباني، ونهائي كأس ليبيرتادوريس، ومراقبة برشلونة أحد لاعبي أتلتيكو باراناينسي، وكتبت: "برشلونة يرغب في التعاقد مع فيتور روكي في يناير".
أس
ركزت الصحيفة على حصول البرازيليين رودريغو وميليتاو على الجنسية الإسبانية، وكتبت: "الطريق مفتوح للتعاقدات".
الصحيفة اهتمت بلقاءات فالنسيا وبرشلونة، وقادش وأتلتيكو مدريد، وكتبت: "تحت المراقبة " و"فريقان يحتاجان للإنعاش".
كما اهتمت بحالة المدافع الإسباني بابلو ماري المطعون في إيطاليا، وكتبت: "ماري: شهران من الغياب".
الصحف البريطانية
ذا صن
ركزت الصحيفة على حوارها مع رايس جيمس مدافع تشيلسي ومنتخب إنجلترا المصاب، وكتبت: "رييس جيمس: مطاردة المعجزة، أحاول جاهدًا أن أكون حاضرًا في كأس العالم، لكن الأطباء لا يستطيعون إخباري بحظوظي".
الصحيفة اهتمت بانتقادات أنطونيو كونتي مدرب توتنهام لتقنية حكم الفيديو.
كما اهتمت بالألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول، وكتبت: "كلوب وقت المواجهة ".
الصحف الفرنسية
ليكيب
ركزت الصحيفة على فوز لانس على تولوز 3-0 في الدوري الفرنسي وهاتريك لويس أوبيندا، وكتبت: "الهداف – المغني".
كما اهتمت بلقاء ستراسبورغ وأولمبيك مارسيليا في الدوري الفرنسي، وكتبت: "أولمبيك مارسيليا: القفزة أو الغرق".
الصحف الإيطالية
لاغازيتا ديلو سبورت
ركزت الصحيفة على رغبة رئيس إنتر ميلان في الفوز بلقب الدوري الإيطالي، وكتبت: "زهانغ: أرى النجوم".
الصحيفة اهتمت بيوفنتوس، وكتبت: "مستقبل يوفنتوس: أسامواه: يتطلب المزيد من الجوع للألقاب كونتي هو المثالي".
كما اهتمت الصحيفة بميلان، وكتبت: "ميلان الجائزة الكبرى / تورينو وسالزبورغ بيولي منحنى مزدوج مع 7 أوفياء".