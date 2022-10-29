صحف رياضية: ممنوع الفشل لبرشلونة.. رييس جيمس يطارد المعجزة.. ووقت المواجهة لكلوب

شكلت أبرز مباريات، اليوم السبت، في الدوريات الأوروبية وتصريحات رييس جيمس مدافع تشيلسي حول حظوظه في لعب نهائيات كأس العالم في قطر، وحصول رودريغو وإيدير ميليتاو لاعبي ريال مدريد على الجنسية الإسبانية، العناوين الأبرز في الصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم السبت.

كما اهتمت الصحف بسحب الضرائب الإسبانية الاتهامات ضد البرازيلي نيمار ورؤساء برشلونة السابقين روسيل وبارتوميو، وتصريحات أنطونيو كونتي حول تقنية حكم الفيديو، وجائزة أمير أوستورياس في إسبانيا، وفوز لانس على تولوز، وتعادل اسبانيول وريال مايوركا.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على حصول البرازيليان رودريغو وإيدير ميليتاو على الجنسية الإسبانية وهو ما يفتح الباب أمام ريال مدريد للتعاقد مع لاعبين غير أوروبيين، وكتبت: "الطريق مفتوح للتعاقدات".

الصحيفة اهتمت بجائزة أوستورياس للرياضة في إسبانيا، وكتبت: "وسام القلب".

كما اهتمت بلقاءات، السبت، في الدوري الإسباني وأبرزها لقاء فالنسيا وبرشلونة.