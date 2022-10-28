إلغاء عقوبة فرناندو ألونسو في سباق جائزة أمريكا الكبرى

نجح فريق ألبين في مسعاه لإلغاء عقوبة سائقه فرناندو ألونسو في سباق جائزة أمريكا الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات ليحصل بطل العالم مرتين سابقا من جديد على المركز السابع في السباق بعد حرمانه منه عقب احتجاج من فريق هاس المنافس ضد السماح له بالاستمرار على الحلبة ومرآة سيارته غير مثبتة لتسقط في النهاية.

وقدم فريق ألبين المملوك لرينو بعد ذلك طعنا ضد قرار المشرفين بقبول احتجاج هاس وحرمان سائقه ألونسو من المركز السابع ومن ثم تقرر عقد جلسة تحقيق عبر الفيديو مع مشرفي السباق الأمريكي على هامش جائزة المكسيك الكبرى الليلة الماضية وتم خلالها قبول اعتراض ألبين ومن ثم حصول ألونسو على المركز السابع من جديد.

وفي بيان رحب ألبين بقرار إلغاء عقوبة سائقه واستعادته النقاط الست التي حصل عليها نتيجة لذلك.

وفي بيان رحب ألبين بقرار إلغاء عقوبة سائقه واستعادته النقاط الست التي حصل عليها نتيجة لذلك.

وقد قال ألونسو أمس الخميس إنه يتوقع إلغاء عقوبته وحذر من أن الرياضة تخاطر بخلق "مشكلة كبيرة" في المستقبل إذا حدث خلاف ذلك.

وقال فريق ألبين الأحد الماضي إن هاس تقدم باحتجاجه متأخرا 24 دقيقة وإنه لا ينبغي قبول الاحتجاج.