ديمبلي: أتمنى أن أصبح لاعبًا كبيرًا في برشلونة.. وأحلم بالتتويج بدوري أبطال أوروبا
أعرب الفرنسي عثمان ديمبلي عن سعادته الكبيرة بالتواجد في صفوف نادي برشلونة الإسباني، متمنيًا في الوقت نفسه اقتناص لقب دوري أبطال أوروبا مع "البلوغرانا".
وقال ديمبلي في حواره له، اليوم الأحد، مع قناة "تليفوت" الفرنسية: "أنا مرتاح جدًّا في برشلونة وأتمنى أن أصبح لاعبًا عظيمًا، هذا هو النادي الذي أحبه وأشعر فيه بالسعادة، كما أن حلمي الأكبر هو الفوز بدوري أبطال أوروبا بقميص البارسا".
وعن تقييم موسمه الحالي مع برشلونة، أشار: "على مستوى الإحصائيات كان بإمكاني تقديم موسم أفضل، لست راضيًا، الإصابة الأخيرة أبعدتني عن الملاعب هذا الموسم، تطوري في برشلونة كان بطيئًا بسبب الإصابات".
وعن التقارير التي تربط النادي بعودة الأرجنتيني ليونيل ميسي في الميركاتو المقبل، قال ديمبلي: "ميسي هو الأسطورة المُطلقة هنا، رؤيته لجانبنا مرة أخرى سيكون أمرًا استثنائيًّا بكل تأكيد".
وتطرَّق النجم الفرنسي للحديث عن أزمة العنصرية التي يواجهها فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، قائلًا: "لقد كنت بالفعل ضحية للعنصرية من قبل، يتساءل العديد منّا عن أرضية الملعب، وما إذا كنا سمعنا هذه الصرخات أو لا. هذه الأمور بدأت منذ بضع سنوات وعلينا الرد ومواجهتها".
وكانت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، ذكرت أن برشلونة قد قدَّم عرضَ التجديد للجناح الفرنسي حتى 2027، ورغم موافقته المبدئية إلا أنه ما زال يدرس العرض مع وكيل أعماله، وسيرد قريبًا.
ولعب صاحب الـ26 عامًا 33 مباراة هذا الموسم في كل البطولات، سجل 8 أهداف وصنع 7 أخرى وتلقى 5 بطاقات صفراء.
انتقل عثمان ديمبلي إلى برشلونة في صيف 2017 بمبلغ 125 مليون يورو، ورغم كثرة إصاباته إلا أنه جذب أنظار العديد من الأندية الكبرى على رأسهم بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان وتشيلسي.