ديمبلي: أتمنى أن أصبح لاعبًا كبيرًا في برشلونة.. وأحلم بالتتويج بدوري أبطال أوروبا

أعرب الفرنسي عثمان ديمبلي عن سعادته الكبيرة بالتواجد في صفوف نادي برشلونة الإسباني، متمنيًا في الوقت نفسه اقتناص لقب دوري أبطال أوروبا مع "البلوغرانا".

وقال ديمبلي في حواره له، اليوم الأحد، مع قناة "تليفوت" الفرنسية: "أنا مرتاح جدًّا في برشلونة وأتمنى أن أصبح لاعبًا عظيمًا، هذا هو النادي الذي أحبه وأشعر فيه بالسعادة، كما أن حلمي الأكبر هو الفوز بدوري أبطال أوروبا بقميص البارسا".

وعن تقييم موسمه الحالي مع برشلونة، أشار: "على مستوى الإحصائيات كان بإمكاني تقديم موسم أفضل، لست راضيًا، الإصابة الأخيرة أبعدتني عن الملاعب هذا الموسم، تطوري في برشلونة كان بطيئًا بسبب الإصابات".