برشلونة يفضل التعاقد مع كانتي لخلافة بوسكيتش

قال برنامج "Relevo" الإسباني اليوم الجمعة إن برشلونة يفضل التعاقد مع لاعب الوسط الفرنسي نغولو كانتي لاعب تشيلسي لتعويض سيرجيو بوسكيتش.

ووفقا للبرنامج فإن التعاقد مع كانتي هو الخيار المفضل لإدارة برشلونة لتعويض بوسكيتش الذي ينتهي عقده في كامب نو بنهاية الموسم المقبل.

وكانتي هو الآخر ينتهي عقده مع تشيلسي بنهاية الموسم الحالي ما يعني أن تعاقد برشلونة معه سيكون مجانا.

وتم ربط برشلونة بالتعاقد مع أكثر من لاعب لخلافة بوسكيتش أبرزهم البرتغالي روبن نيفيز لاعب وولفرهامبتون لكن عقده ينتهي في يونيو 2024.

وكانت تقارير تحدثت عن سعي برشلونة للتخلص من بوسكيتش إلى جانب جيرارد بيكيه وجوردي ألبا في يناير المقبل لكن صحيفة "موندو ديبورتيفو" ذكرت أن إدارة برشلونة لم تبدأ أي مفاوضات مع القادة الثلاثة لرحيلهم عن الفريق ونفت عقد أي اجتماع حول الموضوع مع اللاعبين أو ممثليهم.

وأكدت الصحيفة أن قوانين اللعب المالي النظيف في رابطة الدوري الإسباني ستستمر في اعتبار اللاعبين جزءا من الفريق حتى نهاية الموسم حتى لو توصل إلى اتفاق معهم لإنهاء عقودهم بعد النصف الأول، لأنه سيستمر في دفع رواتبهم وترى إدارة برشلونة أنه من الأفضل الاستفادة منهم حتى نهاية الموسم.

وشارك بوسكيتش في 13 مباراة لبرشلونة هذا الموسم بواقع 9 في الدوري الإسباني و4 في دوري أبطال أوروبا بواقع 988 دقيقة لم يسجل فيها ولم يصنع.

وحصل بوسكيتش على بطاقة صفراء أمام بايرن ميونخ يوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا، وسيغيب عن المواجهة الأخيرة أمام فيكتوريا بلزن ما يعني، على الأغلب، أنه خاض آخر مباراة له مع النادي الكتالوني في البطولة القارية.