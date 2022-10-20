خافيير تيباس يهدد بتعليق الليغا ردًا على اقتراب تمرير تشريع قانوني يسمح بإنشاء دوري السوبر الأوروبي

أفادت شبكة "كادينا كوبي" بأن خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني يهدد بإيقاف مباريات الكرة الإسبانية على مستوى دوري الدرجتين الأولى والثانية.

وأوضحت الشبكة أن "تيباس" دعا الأندية إلى اجتماع استثنائي، الخميس المقبل، 27 أكتوبر، بسبب اقتراب تمرير قانون الرياضة الذي يسمح بإنشاء دوري السوبر الأوروبي، ويهدد اتفاقية الليغا مع صندوق CVC.

ويوم الإثنين الماضي، التقى ممثلو أندية الليغا و16 فريقًا مع ميكيل إيسيتا وزير الثقافة والرياضة في الحكومة الإسبانية، لبحث تأثير قانون الرياضة الجديد على الليغا.

وكانت رابطة الدوري الإسباني قد أعلنت عن توقيعها اتفاقية مع صندوق هيئة الاستثمار الدولي CVC، ستدخِل للرابطة وأنديتها مبلغ 2.7 مليار يورو، وهي الاتفاقية التي واجهت معارضة كبيرة من ناديي برشلونة وريال مدريد.

واتهم أكبر ناديين في إسبانيا، بالإضافة إلى أتليتك بيلباو، جميعها يملكها أعضاؤها بدلًا من شركات، رئيس الرابطة بتجاوز السلطة القانونية للمؤسسة، والتصرف قسرًا ومن طرف واحد.

وسبق أن قال الاتحاد الإسباني إنه تحالف مع ريال مدريد، وبرشلونة، وأتلتيك بلباو، في المطالبة بإلغاء الاتفاق.

وتمنح الاتفاقية مجموعة "CVC" نسبة 8.2 % من أسهم شركة جديدة تحصل على عائدات البث وحقوق الرعاية لمدة 50 عامًا.

وبحسب تهديد تيباس فإن مباريات الليغا يمكن أن تتوقف في الجولتين الثانية عشرة والثالثة عشرة.

يشار إلى أنه من المقرر أن تلعب الجولة الـ14 من الليغا أيام 8 و9 و10 نوفمبر، حيث تتوقف بعد ذلك المسابقة بسبب فترة التوقف الدولي لمشاركة المنتخبات في كأس العالم 2022 في قطر بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر.

وتعود الليغا يوم 31 ديسمبر.