صحف رياضية: "اندلاع حرب برشلونة - ريال مدريد بسبب قضية نيغريرا".. وأرتيتا ينتزع 100 انتصار

ركزت الصحيفة على بيان ريال مدريد بشأن أزمة نيغريرا ودخوله طرفًا في القضية، وكتبت: "ريال مدريد يدخل في المنافسة وبرشلونة محاصر".الصحيفة اهتمت بفوز برشلونة على أتلتيك بلباو 1-0 ومحافظته على فارق 9 نقاط عن ريال مدريد، وكتبت: "المتصدر يحافظ على فارق النقاط"..ركزت الصحيفة على فوز برشلونة على أتلتيك بلباو 1-0 في الدوري الإسباني وتعزيز صدارته، وكتبت: "الكثير من الصدارة".الصحيفة اهتمت ببيان ريال مدريد في قضية برشلونة ونائب رئيس الحكام السابق نيغريرا، وكتبت: "اندلاع حرب برشلونة - ريال مدريد بسبب قضية نيغريرا"..ركزت الصحيفة على فوز برشلونة 1-0 على أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني، وكتبت: "هدف لقب الدوري الإسباني".الصحيفة اهتمت ببيان ريال مدريد ضد تورط برشلونة في قضية نيغريرا، وكتبت: "ريال مدريد.. بداية الحرب".كما اهتمت بمباراة جيرونا وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني..ركزت الصحيفة على محاولة ريال مدريد ضم الإنجليزي جود بيلينغهام، وكتبت: "بيلينغهام.. الاتصال الأول".الصحيفة اهتمت بفوز برشلونة على أتلتيك بلباو 1-0، وكتبت: "فوز مثير للجدل".الصحيفة اهتمت بمباراة جيرونا وأتلتيكو مدريد، وكتبت: "ممفيس ديباي سيكون شريك غريزمان في مونتيليفي".كما اهتمت ببيان ريال مدريد بشأن قضية نيغريرا وبرشلونة، وكتبت: "ريال مدريد يدخل في القضية"..ركزت الصحيفة على تعادل مانشستر يونايتد سلبيًّا أمام ساوثهامبتون وطرد البرازيلي كاسيميرو.الصحيفة اهتمت بفوز آرسنال 3-0 على فولهام وتعزيز صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز، وكتبت: "أرتيتا انتزاع 100 انتصار.. ثم أطلق تحذير لخيسوس"..ركزت الصحيفة على تعادل أولمبيك مارسيليا 2-2 أمام ستراسبورغ في الدوري الفرنسي، وكتبت: "قد يدفع ثمنه غاليًا".الصحيفة اهتمت بفوز السلوفيني تادي بوغاتشار متسابق فريق الإمارات بطواف باريس – نيس للدراجات الهوائية، وكتبت: "جولة بوغاتشار".