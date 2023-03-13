أرتيتا مدرب آرسنال
أرتيتا مدرب آرسنال
إسبانيا

صحف رياضية: "اندلاع حرب برشلونة - ريال مدريد بسبب قضية نيغريرا".. وأرتيتا ينتزع 100 انتصار

فوز برشلونة وآرسنال وتعادل مانشستر يونايتد، وطرد كاسيميرو في الدوري الإنجليزي، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الإثنين.
نور الدين ميفراني
نور الدين ميفراني

ماركا: المتصدر يحافظ على فارق النقاط

ركزت الصحيفة على بيان ريال مدريد بشأن أزمة نيغريرا ودخوله طرفًا في القضية، وكتبت: "ريال مدريد يدخل في المنافسة وبرشلونة محاصر".

الصحيفة اهتمت بفوز برشلونة على أتلتيك بلباو 1-0 ومحافظته على فارق 9 نقاط عن ريال مدريد، وكتبت: "المتصدر يحافظ على فارق النقاط".

غلاف صحيفة ماركا
غلاف صحيفة ماركا

سبورت: "اندلاع حرب برشلونة - ريال مدريد"

ركزت الصحيفة على فوز برشلونة على أتلتيك بلباو 1-0 في الدوري الإسباني وتعزيز صدارته، وكتبت: "الكثير من الصدارة".

الصحيفة اهتمت ببيان ريال مدريد في قضية برشلونة ونائب رئيس الحكام السابق نيغريرا، وكتبت: "اندلاع حرب برشلونة - ريال مدريد بسبب قضية نيغريرا".

غلاف صحيفة سبورت
غلاف صحيفة سبورت

موندو ديبورتيفو: هدف لقب الدوري الإسباني

ركزت الصحيفة على فوز برشلونة 1-0 على أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني، وكتبت: "هدف لقب الدوري الإسباني".

الصحيفة اهتمت ببيان ريال مدريد ضد تورط برشلونة في قضية نيغريرا، وكتبت: "ريال مدريد.. بداية الحرب".

كما اهتمت بمباراة جيرونا وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني.

غلاف صحيفة موندو ديبورتيفو
غلاف صحيفة موندو ديبورتيفو

آس: فوز مثير للجدل لبرشلونة

ركزت الصحيفة على محاولة ريال مدريد ضم الإنجليزي جود بيلينغهام، وكتبت: "بيلينغهام.. الاتصال الأول".

الصحيفة اهتمت بفوز برشلونة على أتلتيك بلباو 1-0، وكتبت: "فوز مثير للجدل".

الصحيفة اهتمت بمباراة جيرونا وأتلتيكو مدريد، وكتبت: "ممفيس ديباي سيكون شريك غريزمان في مونتيليفي".

كما اهتمت ببيان ريال مدريد بشأن قضية نيغريرا وبرشلونة، وكتبت: "ريال مدريد يدخل في القضية".

غلاف صحيفة آس
غلاف صحيفة آس

ذا صن: أرتيتا ينتزع 100 انتصار

ركزت الصحيفة على تعادل مانشستر يونايتد سلبيًّا أمام ساوثهامبتون وطرد البرازيلي كاسيميرو.

الصحيفة اهتمت بفوز آرسنال 3-0 على فولهام وتعزيز صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز، وكتبت: "أرتيتا انتزاع 100 انتصار.. ثم أطلق تحذير لخيسوس".

غلاف صحيفة ذا صن
غلاف صحيفة ذا صن

ليكيب: "جولة بوغاتشار"

ركزت الصحيفة على تعادل أولمبيك مارسيليا 2-2 أمام ستراسبورغ في الدوري الفرنسي، وكتبت: "قد يدفع ثمنه غاليًا".

الصحيفة اهتمت بفوز السلوفيني تادي بوغاتشار متسابق فريق الإمارات بطواف باريس – نيس للدراجات الهوائية، وكتبت: "جولة بوغاتشار".

غلاف صحيفة ليكيب
غلاف صحيفة ليكيب
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