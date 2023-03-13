صحف رياضية: "اندلاع حرب برشلونة - ريال مدريد بسبب قضية نيغريرا".. وأرتيتا ينتزع 100 انتصار

ركزت الصحيفة على بيان ريال مدريد بشأن أزمة نيغريرا ودخوله طرفًا في القضية، وكتبت: "ريال مدريد يدخل في المنافسة وبرشلونة محاصر".

الصحيفة اهتمت بفوز برشلونة على أتلتيك بلباو 1-0 ومحافظته على فارق 9 نقاط عن ريال مدريد، وكتبت: "المتصدر يحافظ على فارق النقاط".