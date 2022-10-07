كريم بنزيما يغيب عن تدريبات ريال مدريد وكشف موقفه من اللحاق بمباراة الكلاسيكو

أفادت صحيفة "أس" اليوم الجمعة، أن ريال مدريد سيضطر لمواجهة خيتافي يوم السبت دون نجمه الفرنسي كريم بنزيما، الذي لم يتدرب صباح الجمعة مع بقية زملائه.

وأوضحت الصحيفة أنه، باستثناء مفاجأة كبيرة، لن يتواجد بنزيما أمام خيتافي يوم السبت، في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني، وقبل أسبوع من مباراة الكلاسيكو ضد برشلونة.

وسيتعين على ريال مدريد اللجوء إلى حلول الطوارئ مرة أخرى بغياب بنزيما، في حين لم يصدر ريال مدريد حتى الآن أي تقرير طبي بخصوص المشكلة التي منعت الفرنسي من الخروج للتمرين مع باقي زملائه اليوم الجمعة.

وبحسب "أس" فإنه في ريال مدريد يتحدثون عن لحظة إجهاد عضلي محتمل كان من شأنه أن يدفع كارلو أنشيلوتي إلى تفضيل منح الفرنسي الراحة أمام خيتافي، والتفكير في مباريات الأسبوع المقبل ضد شاختار، وبرشلونة في سانتايغو برنابيو، يوم الأحد 16 أكتوبر.

وكان بنزيما قد غادر مبكرا مباراة ريال مدريد مع سلتيك يوم 6 سبتمبر، وغاب عن مواجهات ريال مايوركا ولايبزيغ وأتلتيكو مدريد، قبل أن يعود أمام أوساسونا حيث أضاع ضربة جزاء ولم يسجل في المباراة وكذلك لم يسجل أمام شاختار.

وأوضحت الصحيفة أن كل شيء يشير إلى أن رودريغو سيتم اختياره للعب إلى الأمام وسيرافقه فينيسيوس جونيور على اليسار، ومع لاعب آخر على اليمين يمكن أن يأتي من بين فالفيردي وماركو أسينسيو.

وسيفتقد ريال مدريد أمام خيتافي الحارس البلجيكي تيبو كورتوا ولاعب الوسط داني سيبايوس.

وفي حالة البلجيكي يستمر في التعافي من عرق النسا، ويأمل ريال مدريد أن يتمكن من السفر مع الفريق إلى وارسو ليلعب الثلاثاء المقبل ضد شاختار، وإذا لم يكن الأمر كذلك فإن الأولوية هي أن يلعب الكلاسيكو.