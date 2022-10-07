أنشيلوتي: كورتوا سيكون جاهزا لمباراة الكلاسيكو ضد برشلونة

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة قبل مواجهة خيتافي يوم السبت: "كورتوا يتحسن، علينا أن نفكر فيما إذا كان سيتمكن من السفر إلى وارسو (لمواجهة شاختار)، ولكن بالنسبة للكلاسيكو سيكون جاهزا".

وأضاف أنشيلوتي: "الإصابات أثّرت على بنزيما قليلا، لكنه متعود على هذه الأمور، ليس لدينا قلق بالنسبة له، غدًا يمكنه الارتياح لأنه متعب قليلا، لكنه يفعل ما يفعله دائمًا ومستعد لأي شيء".

وتابع: "بنزيما لعب مباراتين متتاليتين بعد الإصابة، الآن يعاني من حمل زائد، لكنه غير مستبعد غدًا، إذا كان بخير، فسيلعب.

وأتم المدرب الإيطالي: "حاليا لدينا إصابتان وهما سيبايوس وكورتوا، لكن الباقي على ما يرام، عندما تلعب كل ثلاثة أيام سيكون لديك مثل هذه المشاكل، لكن أعتقد أننا نتعامل معها بشكل جيد حتى الآن".