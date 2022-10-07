أنشيلوتي: كورتوا سيكون جاهزا لمباراة الكلاسيكو ضد برشلونة
أكد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد أن الحارس البلجيكي تيبو كورتوا سيكون جاهزا لمباراة الكلاسيكو ضد برشلونة.
وغاب كورتوا عن تعادل ريال مدريد مع أوساسونا في الليغا والفوز 2/1 على شاختار في دوري أبطال أوروبا، بسبب إصابته بعرق النسا.
وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة قبل مواجهة خيتافي يوم السبت: "كورتوا يتحسن، علينا أن نفكر فيما إذا كان سيتمكن من السفر إلى وارسو (لمواجهة شاختار)، ولكن بالنسبة للكلاسيكو سيكون جاهزا".
وأضاف أنشيلوتي: "الإصابات أثّرت على بنزيما قليلا، لكنه متعود على هذه الأمور، ليس لدينا قلق بالنسبة له، غدًا يمكنه الارتياح لأنه متعب قليلا، لكنه يفعل ما يفعله دائمًا ومستعد لأي شيء".
وتابع: "بنزيما لعب مباراتين متتاليتين بعد الإصابة، الآن يعاني من حمل زائد، لكنه غير مستبعد غدًا، إذا كان بخير، فسيلعب.
وأتم المدرب الإيطالي: "حاليا لدينا إصابتان وهما سيبايوس وكورتوا، لكن الباقي على ما يرام، عندما تلعب كل ثلاثة أيام سيكون لديك مثل هذه المشاكل، لكن أعتقد أننا نتعامل معها بشكل جيد حتى الآن".
وغاب كريم بنزيما عن تدريبات ريال مدريد اليوم الجمعة وبحسب صحيفة "أس" فإن ريال مدريد يريد إراحة المهاجم الفرنسي ليكون جاهزا لمباريات الأسبوع المقبل ضد شاختار، وبرشلونة في سانتياغو برنابيو، يوم الأحد 16 أكتوبر.
ويلعب ريال مدريد مع خيتافي يوم السبت، ثم يواجه شاختار في بولندا، قبل أن يستضيف برشلونة يوم 16 أكتوبر في الكلاسيكو على ملعب سانتياغو برنابيو.
وبسؤاله عن إمكانية خوف اللاعبين من التعرض لإصابة قبل كأس العالم: "لا أعتقد ذلك لأنهم يريدون اللعب والتعامل مع إراحتهم أمر مهم، إذا أخبرني لاعب بأنه يريد الراحة سأمنحه إياها مثل بيبي في نهائي دوري أبطال أوروبا، والآخر سيدورف في مباراة في الدوري".
وأردف أنشيلوتي: "المباراة ضد خيتافي ستكون معقدة، إنه فريق يقاتل، ولا يترك فراغات، الجانب النفسي لهذا الفريق هو الذي يقلقني كثيرًا، أظهر الفريق أنه قوي للغاية، في بعض الأحيان يتعين علينا الدفاع بشكل أفضل، هذا ما نريده جميعًا".
وختم: "هناك مباريات يجب أن تلعبها بضغط عال، وأخرى يمكنك فيها اللعب برتم خفيف، لا يوجد نسق واحد لجميع المباريات وأنا لا أحب الفريق بهوية واحدة فقط، نُريد رؤية ريال مدريد فريقا كاملا".