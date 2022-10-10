رسميا.. أتلتيكو مدريد يعلن شراء غريزمان من برشلونة

وانتقل غريزمان من أتلتيكو مدريد إلى برشلونة صيف عام 2019 بعد أن دفع النادي الكتالوني قيمة فسخ العقد وهي 120 مليون يورو.

لكن غريزمان عاد إلى أتلتيكو مدريد صيف 2023 بنظام الإعارة لموسمين، مع إمكانية الشراء مقابل 40 مليون يورو، إذا تجاوز اللاعب 50% من المباريات التي يشارك بها.

ولهذا تعمد دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد إشراك غريزمان نصف ساعة في أغلب مباريات الفريق هذا الموسم، لإجبار برشلونة على التنازل عن بند 40 مليون يورو.

ويتوقع أن صفقة الانتقال النهائي لغريزمان مقابل دفع أتلتيكو مدريد لبرشلونة 20 إلى 25 مليون يورو.

وبحسب موقع "transfermarkt"، فإن غريزمان سجل 35 هدفا وصنع 17 في 102 مباراة مع برشلونة، في حين سجل مع أتلتيكو مدريد 144 هدفًا وصنع 59 في 304 مباريات.

ويحتل برشلونة المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 22 نقطة من 8 مباريات ويتصدر جدول الترتيب مع ريال مدريد، في حين يحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع وحصد 16 نقطة.

وستكون مباراة برشلونة مع أتلتيكو مدريد في الدور الأول من الدوري الإسباني هذا الموسم في يناير، وتقام على ملعب واندا ميتروبوليتانو.