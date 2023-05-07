أهداف مباراة ريال مدريد وأوساسونا في نهائي كأس ملك إسبانيا (فيديو)
وضع رودريغو ريال مدريد في المقدمة مبكرا بتسجيله أولى أهداف اللقاء في شباك أوساسونا، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء السبت، في نهائي كأس ملك إسبانيا، على ملعب لا كارتوخا في مدينة إشبيلية.
وجاء الهدف في الدقيقة الثانية، إذ راوغ فينيسيوس جونيور منافسيه على الجهة اليسرى، ليمرر إلى رودريغو الذي سدد بهدوء داخل الشباك.
ويسعى ريال مدريد للتتويج بلقب كأس ملك إسبانيا للمرة الـ20 في تاريخه، في حين لم يسبق لأوساسونا التتويج باللقب من قبل.
وبرشلونة هو البطل التاريخي لكأس ملك إسبانيا برصيد 31 لقبا مقابل 23 لقبا لأتلتيك بلباو.
وآخر لقب لريال مدريد في كأس ملك إسبانيا كان موسم 2013/2014 بالفوز في النهائي 2/1 على برشلونة خلال الفترة الأولى لكارلو أنشيلوتي مع الميرنغي.
يشار إلى أن آخر خسارة تلقاها ريال مدريد من أوساسونا كانت في يناير 2011 في الدوري الإسباني.
ومنذ ذلك الحين فاز ريال مدريد 13 مرة وتعادلا 5 مرات.