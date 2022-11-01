تشافي: برشلونة سيفوز بالألقاب في 2023
أكد تشافي مدرب برشلونة أن النادي الكتالوني سيقاتل للتتويج بالألقاب في 2023، رغم الخروج من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، والتحول إلى الدوري الأوروبي للموسم الثاني على التوالي.
وقال تشافي: "لم نكن جيدين بما فيه الكفاية، لكن هذا العام لدي شعور بأننا أفضل".
وأضاف: "في دوري أبطال أوروبا لم نحقق هدفنا، ومن الآن فصاعدًا سنقاتل للتتويج بالألقاب في 2023، أنا مقتنع بما يمكننا تحقيقه".
وحقق برشلونة فوزا وحيدا في 5 مباريات بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم وكان على فيكتوريا بلزن، في حين خسر مرتين أمام بايرن ميونخ، وخسر وتعادل مع إنتر ميلان.
وتابع مدرب برشلونة: "كنت في برشلونة خلال أسوأ فترة للفريق بين 2000 و2003، وبعد ذلك عشنا أفضل فترة وفزنا بكل شيء، كانت عملية استمرت بعض الوقت".
وأتم تشافي الذي تولى تدريب برشلونة في نوفمبر الماضي: "أفهم أن الخطوات أصغر مما توقعنا، لم نحقق المطلوب في دوري الأبطال، على الرغم من أننا نستحق نتائج أفضل، أتيحت لنا الفرصة وأفلتت منا، يجب التطور والتعلم، وكل شيء سيأتي".
واختتم: "في الدوري الإسباني نحن في القمة ولدينا فرصة جيدة، هناك منافسات أخرى أيضًا، نحن على المسار الصحيح رغم عدم تحقيق هدفنا في دوري الأبطال".
وسيحصل برشلونة على 2.8 مليون يورو حال الفوز على فيكتوريا بلزن، لكن النادي الكتالوني سيفتقد خدمات هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي بسبب الإصابة.
وبعد مواجهة فيكتوريا بلزن سيواجه برشلونة منافسيه ألميريا وأوساسونا في الليغا قبل فترة التوقف الدولي بسبب كأس العالم.