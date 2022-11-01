تشافي: برشلونة سيفوز بالألقاب في 2023

أكد تشافي مدرب برشلونة أن النادي الكتالوني سيقاتل للتتويج بالألقاب في 2023، رغم الخروج من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، والتحول إلى الدوري الأوروبي للموسم الثاني على التوالي.

وقال تشافي: "لم نكن جيدين بما فيه الكفاية، لكن هذا العام لدي شعور بأننا أفضل".

وأضاف: "في دوري أبطال أوروبا لم نحقق هدفنا، ومن الآن فصاعدًا سنقاتل للتتويج بالألقاب في 2023، أنا مقتنع بما يمكننا تحقيقه".