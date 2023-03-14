صحف رياضية: كريم بنزيما "الوحش الأسود" لليفربول.. فوضى غافي.. ولابورتا ينفجر

ركزت الصحيفة على قضية نيغريرا والضغوط على برشلونة، وكتبت: "طنجرة الضغط".الصحيفة اهتمت بمباراة ريال مدريد وليفربول في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وكتبت: "بنزيما الوحش الأسود لفريق ليفربول".كما اهتمت بفوز أتلتيكو مدريد على جيرونا 1-0 في الدوري الإسباني، وكتبت: "موراتا يمدد الخط التصاعدي في الدقيقة 94"..ركزت الصحيفة على تطورات قضية برشلونة ونائب رئيس الحكام السابق نيغريرا، وكتبت: "لابورتا ينفجر"، و"ضغط عالٍ".الصحيفة اهتمت بمباراة مانشستر سيتي ولايبزيغ في دوري أبطال أوروبا، وكتبت: "غوارديولا يبحث عن جواز مرور للدور ربع النهائي".كما اهتمت بقرار القاضي رفض تسجيل غافي في الفريق الأول لبرشلونة، وكتبت: "فوضى أكبر لتسجيل غافي"..ركزت الصحيفة على ضغط ريال مدريد في قضية نيغريرا وبرشلونة، وكتبت: "هكذا يضغط ريال مدريد".الصحيفة اهتمت برفض تسجيل غافي رفقة الفريق الأول لبرشلونة، وكتبت: "فوضى غافي".كما اهتمت بمباراة مانشستر سيتي ضد لايبزيغ في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وكتبت: "مانشستر سيتي مطالب بالفوز للتأهل لربع النهائي".كما اهتمت بفوز أتلتيكو مدريد على جيرونا 1-0، وكتبت: "موراتا في الوقت القاتل وتقنية الفيديو تحسم"..ركزت الصحيفة على عودة الفرنسي كريم بنزيما لتدريبات ريال مدريد قبل مواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا، وكتبت: "عودة الساحر بنزيما".الصحيفة اهتمت بفوز أتلتيكو مدريد على جيرونا 1-0 في الدوري الإسباني، وكتبت: "تقنية حكم الفيديو تنقذ أتلتيكو مدريد".كما اهتمت الصحيفة ببرشلونة ومشاكله القضائية، وكتبت: "القاضي يعيد غافي للفريق الثاني"، و"المدعي العام يرغب في استدعاء إنريكي وفالفيردي للشهادة في قضية نيغريرا"..ركزت الصحيفة على مباراة مانشستر سيتي ولايبزيغ في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وكتبت: "غوارديولا يطلب من دي بروين العودة إلى الأساسيات واستعادة أفضل مستوى له مع مانشستر سيتي".كما اهتمت بعودة غاري لينكر لبرنامجه، وكتبت: "لينيكر: لا أستطيع الانتظار للعودة"..ركزت الصحيفة على بقاء 500 يوم على انطلاق الألعاب الأولمبية الصيفية "باريس 2024"، وكتبت: "ضع رهانك".الصحيفة اهتمت بوفاة بطل ألعاب القوى الأمريكي ديك فوسبري، وكتبت: "فوسبري وفاة ثائر".