صحف رياضية: كريم بنزيما "الوحش الأسود" لليفربول.. فوضى غافي.. ولابورتا ينفجر

ركزت الصحيفة على عودة الفرنسي كريم بنزيما لتدريبات ريال مدريد قبل مواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا، وكتبت: "عودة الساحر بنزيما".

الصحيفة اهتمت بفوز أتلتيكو مدريد على جيرونا 1-0 في الدوري الإسباني، وكتبت: "تقنية حكم الفيديو تنقذ أتلتيكو مدريد".

كما اهتمت الصحيفة ببرشلونة ومشاكله القضائية، وكتبت: "القاضي يعيد غافي للفريق الثاني"، و"المدعي العام يرغب في استدعاء إنريكي وفالفيردي للشهادة في قضية نيغريرا".