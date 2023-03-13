هازارد يحسم موقفه من إمكانية العدول عن قرار اعتزاله الدولي مع منتخب بلجيكا

رفض البلجيكي إيدين هازارد، نجم ريال مدريد، العدول عن قرار اعتزاله الدولي الذي اتخذه عقب منافسات كأس العالم قطر 2022.

هازارد كان قد اعتزل اللعب الدولي بعد خروج منتخب بلجيكا من الدور الأول ببطولة كأس العالم قطر 2022، في مجموعة تأهل منها المغرب وكرواتيا، وتذيلها كندا.

وقال هازارد، في تصريحات نقلتها قناة "RTBF" البلجيكية، يوم الإثنين: ""لن أعود للمنتخب البلجيكي، أنا متأكد من قراري بنسبة 100%، لم يكن في رأسي أبدًا العودة من الاعتزال، لا أستطيع رؤية نفسي لا أشارك مع ريال مدريد وأذهب للعب مع المنتخب".

وأضاف: "اعتزل زميلي توني كروس اللعب مع المنتخب الألماني منذ عامين، وقال لي إنه عندما يذهب باقي اللاعبين إلى المنتخبات، يمكنه الاستمتاع مع أطفاله".