رسميا.. ميلان يجدد عقد مدربه ستيفانو بيولي

وسبق لبيولي تولي تدريب أندية باليرمو ولاتسيو إنتر ميلان وفيورنتينا كييفو فيرونا وساسولو وأندية أخرى.

وفي الموسم الحالي يحتل ميلان المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي وحصد 26 نقطة من 12 مباراة ويتأخر بـ6 نقاط عن نابولي المتصدر.

أما في دوري أبطال أوروبا فيحتل ميلان المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط من 5 مباريات وسيضمن التأهل إلى دور الـ16 حال الفوز أو التعادل مع ضيفه ريد بول سالزبورغ النمساوي يوم الأربعاء.