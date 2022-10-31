رسميا.. ميلان يجدد عقد مدربه ستيفانو بيولي
أعلن ميلان الإيطالي، رسميا، تجديد عقد مدربه ستيفانو بيولي حتى 2025.
وكان العقد السابق لستيفانو بيولي ينتهي في يونيو 2023.
وتولى بيولي الذي يبلغ من العمر 57 عاما تدريب ميلان في أكتوبر 2019، وقاد الفريق في 153 مرة، حقق خلالها الفوز في 59 مرة وتعادل 35 مرة وخسر 29 مرة.
ونجح بيولي في قيادة ميلان للفوز بلقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي بعد غياب طويل.
وسبق لبيولي تولي تدريب أندية باليرمو ولاتسيو إنتر ميلان وفيورنتينا كييفو فيرونا وساسولو وأندية أخرى.
وفي الموسم الحالي يحتل ميلان المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي وحصد 26 نقطة من 12 مباراة ويتأخر بـ6 نقاط عن نابولي المتصدر.
أما في دوري أبطال أوروبا فيحتل ميلان المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط من 5 مباريات وسيضمن التأهل إلى دور الـ16 حال الفوز أو التعادل مع ضيفه ريد بول سالزبورغ النمساوي يوم الأربعاء.