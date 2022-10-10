إصابة باولو ديبالا خلال تسديد ضربة جزاء (فيديو)

ورفع باولو ديبالا رصيده إلى 5 أهداف في الدوري الإيطالي بفارق هدف عن ماركو أرناوتوفيتش لاعب بولونيا وهداف الكالتشيو.

وتقدم كريس سمولينغ لروما في الدقيقة السادسة، وتعادل غابرييل ستريفيزا لليتشي في الدقيقة 39، قبل أن يتقدم ديبالا لروما في الدقيقة 48.

وانضم ديبالا البالغ من العمر 28 عاما إلى روما في الصيف الماضي في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع يوفنتوس.

وخلال الثماني مباريات الماضية حصد روما 16 نقطة من الفوز 5 مرات وتعادل وخسر مرتين.

وبعد مواجهة ليتشي سيلعب روما مع ريال بيتيس في الدوري الأوروبي، ثم مع سامبدوريا ونابولي في الدوري الإيطالي.

وشهدت مباراة روما وليتشي أول مشاركة للمدافع الفرنسي صاموئيل أومتيتي، الذي انتقل من برشلونة إلى ليتشي في السوق الصيفي.