مورينيو يغادر الملعب قبل نهاية مباراة روما ضد كريمونيزي (فيديو)

بدا جوزيه مورينيو، مدرب فريق روما، غاضبًا بشدة من أداء فريقه في مواجهة كريمونيزي، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ24 للدوري الإيطالي.

ونال مورينيو الكارت الأحمر بعد اعتراضه بشكل كبير على حكم المباراة في الدقيقة 47، ليتأكد غيابه عن قيادة روما في المباراة المقبلة ضد يوفنتوس.