مورينيو يغادر الملعب قبل نهاية مباراة روما ضد كريمونيزي (فيديو)
بدا جوزيه مورينيو، مدرب فريق روما، غاضبًا بشدة من أداء فريقه في مواجهة كريمونيزي، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ24 للدوري الإيطالي.
ونال مورينيو الكارت الأحمر بعد اعتراضه بشكل كبير على حكم المباراة في الدقيقة 47، ليتأكد غيابه عن قيادة روما في المباراة المقبلة ضد يوفنتوس.
ويعد هذا الطرد الثالث للمدرب البرتغالي في هذا الموسم، حيث طُرد، سابقًا، في مواجهتي تورينو وأتالانتا.
وقبل انتهاء المباراة بدقائق وخلال تأخر روما في النتيجة بهدفين لهدف، التقطت عدسات المصورين مورينيو وهو يغادر المدرجات غاضبًا من تأخر فريقه.
وحقق فريق كريمونيزي فوزًا ثمينًا على نظيره روما بهدفين مقابل هدف.
وسجل كريمونيزي هدف التقدم عن طريق فرانك تسادجوت في الدقيقة 17، في حين سجل ليوناردو سبينازولا هدف التعادل لروما.
وفي الدقيقة 83 سجل كريمونيزي هدف الفوز عن طريق دانيل كيوفاني من ضربة جزاء.
وتجمّد رصيد روما عند النقطة 44 في المركز الخامس في جدول الترتيب، في حين رفع كريمونيزي رصيده عند 12 نقطة في المركز الـ19.