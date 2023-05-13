ترتيب الدوري الإيطالي: ميلان يواصل نتائجه السلبية ويخسر أمام سبيزيا

حقق فريق سبيزيا فوزا ثمينا على نظيره ميلان، بنيتجة (2-0)، لينعش آماله في البقاء بالدوري الإيطالي، في اللقاء الذي جمعهما، مساء السبت، بالمرحلة الـ35 من المسابقة، والتي شهدت اليوم أيضا فوز ساليرنتانا على أتالانتا (1-0).

كان برزيمسلاف فيسنيفسكي قد سجل هدف التقدم لصالح سبيزيا، في الدقيقة 75 من عمر المباراة.

وتعقدت المهمة أمام ميلان بعدما سجل سالفاتوري إيسبوسيتو في الدقيقة 83، لتنتهي المباراة بفوز سبيزيا بثنائية نظيفة.