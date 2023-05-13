ترتيب الدوري الإيطالي: ميلان يواصل نتائجه السلبية ويخسر أمام سبيزيا
حقق فريق سبيزيا فوزا ثمينا على نظيره ميلان، بنيتجة (2-0)، لينعش آماله في البقاء بالدوري الإيطالي، في اللقاء الذي جمعهما، مساء السبت، بالمرحلة الـ35 من المسابقة، والتي شهدت اليوم أيضا فوز ساليرنتانا على أتالانتا (1-0).
كان برزيمسلاف فيسنيفسكي قد سجل هدف التقدم لصالح سبيزيا، في الدقيقة 75 من عمر المباراة.
وتعقدت المهمة أمام ميلان بعدما سجل سالفاتوري إيسبوسيتو في الدقيقة 83، لتنتهي المباراة بفوز سبيزيا بثنائية نظيفة.
واستعاد سبيزيا نغمة الانتصارات، التي غابت عنه في آخر 8 مباريات سابقة بالدوري الإيطالي، وحقق فوزا ثمينا للغاية على ميلان اليوم، ليرفع رصيده إلى 30 نقطة في المركز الـ18 بفارق الأهداف خلف فيرونا.
وتجمد رصيد ميلان عند 61 نقطة في المركز الخامس بفارق نقطتين، خلف جاره ومنافسه التقليدي إنتر ميلان، الذي يستضيف ساسولو في مباراة أخرى اليوم بنفس المرحلة، لتتضاءل فرص ميلان في المشاركة بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.