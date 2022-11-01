ترتيب الدوري الإيطالي.. روما يقلب الطاولة على فيرونا ويتقدم للمركز الرابع (فيديو)

في حين جمدت الخسارة رصيد فيرونا عند 5 نقاط في المركز قبل الأخير.

وحقق روما الفوز الثامن في حين تعادل مرة وخسر 3 مرات.

ومن المقرر أن يلعب روما مع لودوجوريتس رازجراد في الدوري الأوروبي يوم الخميس، على أن يواجه لاتسيو يوم الأحد في الدوري الإيطالي.