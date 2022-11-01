ترتيب الدوري الإيطالي.. روما يقلب الطاولة على فيرونا ويتقدم للمركز الرابع (فيديو)
حقق روما فوزا مثيرا بنتيجة 3/1 على مضيفه فيرونا اليوم الإثنين، في الجولة الـ12 من الدوري الإيطالي.
وتقدم فيرونا بهدف من توقيع بافل داويدوفيتش في الدقيقة 26 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء
وتعرض فيرونا لصدمة قوية بعد طرد داويدوفيتش صاحب الهدف في الدقيقة 36.
وفي الثواني الأخيرة من الشوط الأول سجل نيكولو زانيولو هدف التعادل لروما،بتسديدة من داخل المنطقة بعد كرة عادت من القائم.
وقبل دقيقتين من نهاية المباراة سجل كريستيان فولباتو الهدف الثاني لروما، بتسديدة يسارية رائعة من خارج المنطقة مستغلا كرة عرضية من نيمانيا ماتيتش.
ووقع ستيفان الشعراوي الهدف الثالث لروما في الوقت بدل الضائع بعدما تلاعب بلورينز مونتيبو حارس فيرونا.
ورفع الفوز رصيد روما إلى 25 نقطة ليتقدم إلى المركز الرابع بفارق نقطة واحدة خلف ميلان الثالث.
في حين جمدت الخسارة رصيد فيرونا عند 5 نقاط في المركز قبل الأخير.
وحقق روما الفوز الثامن في حين تعادل مرة وخسر 3 مرات.
ومن المقرر أن يلعب روما مع لودوجوريتس رازجراد في الدوري الأوروبي يوم الخميس، على أن يواجه لاتسيو يوم الأحد في الدوري الإيطالي.