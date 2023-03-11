ترتيب الدوري الإيطالي.. نابولي يسقط أتالانتا ويعزز صدارته (فيديو)

حقق نابولي فوزا ثمينا على حساب ضيفه أتالانتا بنتيجة (2-0)، في اللقاء الذي جمعهما، مساء اليوم السبت، ضمن الجولة الـ26 من الدوري الإيطالي.

أحرز خفيشا كفاراتسخيليا الهدف الأول بالدقيقة 60، فيما سجل أمير رحماني الهدف الثاني بالدقيقة 77.

بهدف مارادوني رائع، تقدم نابولي في الدقيقة 60 عن طريق كفاراتسخيليا، بعد تمريرة استلمها الجورجي من أوسيمين، ليتوغل ويراوغ بشكل رائع، قبل أن يطلق قذيفة في زاوية صعبة بالشباك.