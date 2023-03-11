ترتيب الدوري الإيطالي.. نابولي يسقط أتالانتا ويعزز صدارته (فيديو)
وصل نابولي للنقطة رقم 68 في صدارة الترتيب بفارق 18 نقطة عن أقرب ملاحقيه.
حقق نابولي فوزا ثمينا على حساب ضيفه أتالانتا بنتيجة (2-0)، في اللقاء الذي جمعهما، مساء اليوم السبت، ضمن الجولة الـ26 من الدوري الإيطالي.
أحرز خفيشا كفاراتسخيليا الهدف الأول بالدقيقة 60، فيما سجل أمير رحماني الهدف الثاني بالدقيقة 77.
بهدف مارادوني رائع، تقدم نابولي في الدقيقة 60 عن طريق كفاراتسخيليا، بعد تمريرة استلمها الجورجي من أوسيمين، ليتوغل ويراوغ بشكل رائع، قبل أن يطلق قذيفة في زاوية صعبة بالشباك.
وضاعف نابولي النتيجة بهدف ثان في الدقيقة 77 عن طريق المدافع رحماني، بعد عرضية نفذت من جهة اليمين لداخل المنطقة، ارتقى رحماني وقابلها بعرضية في الزاوية البعيدة لداخل الشباك.
ووصل نابولي للنقطة رقم 68 في صدارة الترتيب بفارق 18 نقطة عن أقرب ملاحقيه، ليصبح تتويجه باللقب مسألة وقت، فيما تجمد رصيد أتالانتا عند 42 نقطة بالمركز السادس.